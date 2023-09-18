Холодный атмосферный фронт накроет Свердловскую область в середине недели

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Так, 19 сентября дневная температура в Екатеринбурге опустится до +16 градусов, ночью — до +12 градусов. 20 сентября в областной столице резко похолодает до +5 градусов, днем воздух вновь прогреется до +17 градусов. В четверг, 21 сентября, ночью будет 9 градусов выше нуля, днем — до +21 градуса.
Ночами и по утрам в перечисленные дни возможен туман и дымка. Также вероятны кратковременные дожди, передают синоптики Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге».
Что касается погоды в Нижнем Тагиле, 19 и 20 сентября, по прогнозу Gismeteo, днем будет до +16 градусов; с наступлением темноты ожидается падение температуры до +4 градусов. Осадков в эти дни не предвидится.