Испортили все выходные: жители Нижнего Тагила жалуются на смог от выбросов

Смог висел над Нижним Тагилом все выходные

Жители Нижнего Тагила отметили, что в течение субботы и воскресенья в городе стоял смог от выбросов, а самочувствие из-за этого ухудшилось. В эти дни в регионе объявлен режим НМУ и по закону предприятия должны снижать выбросы.