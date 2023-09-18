Испортили все выходные: жители Нижнего Тагила жалуются на смог от выбросов

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
У всей семьи в субботу болела голова, словно мы «угорели». Уехали за город — все прекратилось. Над городом все время висел дым, словно туман, хотя светило яркое солнце, — говорит житель Алтайского микрорайона.
По состоянию на утро 18 сентября над Нижним Тагилом все еще видна дымка от выбросов в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК. Режим НМУ объявлен до вечера 18 сентября, а на минувшей неделе посты УГМС неоднократно фиксировали превышение ПДК в выбросах от промышленных предприятий города.