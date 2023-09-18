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Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 08:22

Выбросы в Нижнем Тагиле в дни НМУ

Испортили все выходные: жители Нижнего Тагила жалуются на смог от выбросов

18 сентября 2023, 08:19
Фото: tagilcity.ru
Выбросы в Нижнем Тагиле в дни НМУ

Смог висел над Нижним Тагилом все выходные

Жители Нижнего Тагила отметили, что в течение субботы и воскресенья в городе стоял смог от выбросов, а самочувствие из-за этого ухудшилось. В эти дни в регионе объявлен режим НМУ и по закону предприятия должны снижать выбросы.
У всей семьи в субботу болела голова, словно мы «угорели». Уехали за город — все прекратилось. Над городом все время висел дым, словно туман, хотя светило яркое солнце, — говорит житель Алтайского микрорайона.
Выбросы в Нижнем Тагиле в дни НМУВыбросы в Нижнем Тагиле в дни НМУ
Выбросы в Нижнем Тагиле в дни НМУВыбросы в Нижнем Тагиле в дни НМУ
Выбросы в Нижнем Тагиле в дни НМУВыбросы в Нижнем Тагиле в дни НМУ
Выбросы в Нижнем Тагиле в дни НМУ
Фото: tagilcity.ru

По состоянию на утро 18 сентября над Нижним Тагилом все еще видна дымка от выбросов в районе Коксохима ЕВРАЗ НТМК. Режим НМУ объявлен до вечера 18 сентября, а на минувшей неделе посты УГМС неоднократно фиксировали превышение ПДК в выбросах от промышленных предприятий города.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Александра Логинова#Коксохим#ЕВРАЗ НТМК#НМУ#Выбросы#Дым
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