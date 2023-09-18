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Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: режим НМУ, нарушения завода, свалка автобусов

Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: режим НМУ, нарушения завода, свалка автобусов

18 сентября 2023, 06:46
Фото: 1MI
На минувшей неделе в Нижнем Тагиле действовал режим НМУ, Росприроднадзор обнаружил, что кирпичный завод превышает норму выбросов, а в свердловском поселке образовалась «свалка» автобусов. Главные экологические события недели с 11 по 17 сентября.

На прошлой неделе газоанализатор TagilCity.ru не фиксировал превышений вредных веществ в воздухе во время замеров на вокзале. 13 сентября пост УГМС на Сухоложском поселке поймал превышение сероводорода в размере 1,3 ПДК. 14 сентября на Тагилстрое, также по данным государственного мониторинга, норму превышал формальдегид до 1,2 ПДК. За остальные дни данные на сайте ведомства пока не опубликованы.

При этом с 12 сентября в Нижнем Тагиле действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания вредных веществ. Из-за безветренной погоды над городом нависла дымка из промышленных выбросов. Жители сообщали о неприятном запахе и ухудшении самочувствия.

Жители Нижнего Тагила снова пожаловались на запах и дым из-за выбросов
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Росприроднадзор во время проверки нашел нарушения охраны окружающей среды на кирпичном заводе АО «Строительная керамика» в Нижнем Тагиле. Оказалось, что предприятие не исполняет обязанности по корректировке инвентаризации источников выбросов и программно-технического обеспечения учета объектов, а также превышает нормы выбросов. По итогам проверки должным и юридическим лицам грозит административное наказание.

Кирпичный завод в Нижнем Тагиле превышал нормы выбросов в воздух
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В свердловском поселке Исток местные жители обратили внимание на брошенные вдоль дороги автобусы Ikarus. Сельчане написали жалобу в прокуратуру, посчитав, что вытекаемое масло из транспортных средств угрожает окружающей среде. Также жители считают, что автобусы мешают проезду других автомобилей. Однако в ГИБДД им ответили, что транспорт стоит по правилам.

Жители свердловского поселка возмутились свалкой автобусов Ikarus
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В Свердловской области жителям разрешили разводить открытый огонь на природе — противопожарный режим, введенный в мае, отменен. Постановление губернатора действует с 15 сентября. Пожарная обстановка в регионе оценивается, как стабильная.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#Анна Григорьева#Выбросы#Вредные вещества#Противопожарный режим#Росприроднадзор#Итоги недели
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