Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: режим НМУ, нарушения завода, свалка автобусов

На прошлой неделе газоанализатор TagilCity.ru не фиксировал превышений вредных веществ в воздухе во время замеров на вокзале. 13 сентября пост УГМС на Сухоложском поселке поймал превышение сероводорода в размере 1,3 ПДК. 14 сентября на Тагилстрое, также по данным государственного мониторинга, норму превышал формальдегид до 1,2 ПДК. За остальные дни данные на сайте ведомства пока не опубликованы.