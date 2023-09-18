Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: режим НМУ, нарушения завода, свалка автобусов

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 07:05
На прошлой неделе газоанализатор TagilCity.ru не фиксировал превышений вредных веществ в воздухе во время замеров на вокзале. 13 сентября пост УГМС на Сухоложском поселке поймал превышение сероводорода в размере 1,3 ПДК. 14 сентября на Тагилстрое, также по данным государственного мониторинга, норму превышал формальдегид до 1,2 ПДК. За остальные дни данные на сайте ведомства пока не опубликованы.
При этом с 12 сентября в Нижнем Тагиле действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания вредных веществ. Из-за безветренной погоды над городом нависла дымка из промышленных выбросов. Жители сообщали о неприятном запахе и ухудшении самочувствия.
Росприроднадзор во время проверки нашел нарушения охраны окружающей среды на кирпичном заводе АО «Строительная керамика» в Нижнем Тагиле. Оказалось, что предприятие не исполняет обязанности по корректировке инвентаризации источников выбросов и программно-технического обеспечения учета объектов, а также превышает нормы выбросов. По итогам проверки должным и юридическим лицам грозит административное наказание.
В свердловском поселке Исток местные жители обратили внимание на брошенные вдоль дороги автобусы Ikarus. Сельчане написали жалобу в прокуратуру, посчитав, что вытекаемое масло из транспортных средств угрожает окружающей среде. Также жители считают, что автобусы мешают проезду других автомобилей. Однако в ГИБДД им ответили, что транспорт стоит по правилам.
В Свердловской области жителям разрешили разводить открытый огонь на природе — противопожарный режим, введенный в мае, отменен. Постановление губернатора действует с 15 сентября. Пожарная обстановка в регионе оценивается, как стабильная.