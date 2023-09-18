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Updated Сегодня, 10:13

Кабмин выделит Свердловской области еще 87 млн рублей на постройку глэмпингов

Кабмин выделит Свердловской области еще 87 млн рублей на постройку глэмпингов

18 сентября 2023, 09:55
Фото: 1MI
В 2024 году Свердловская область получит из федерального бюджета свыше 87 миллионов рублей на строительство модульных отелей.

Как уточнили в пресс-службе областного департамента по развитию туризма и индустрии отелей, в следующем году на строительство гостиничных блоков с общей вместимостью в 250 мест будет выделено 87,8 миллиона рублей — соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Глава департамента Эльмира Туканова рассказала, что гостиничные модули представляют собой быстровозводимые конструкции площадью от 15 кв. м, среди прочего оборудованные туалетом и душем. Такой вариант размещения идеально подходит для отдыха на природе.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге отреставрируют гостиницу «Исеть» в центре города.

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#Экономика#Свердловская область#Туризм#Финансирование#Гостиница#Отель#Гостиницы#Григорий Орлов
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