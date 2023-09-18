Кабмин выделит Свердловской области еще 87 млн рублей на постройку глэмпингов

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Как уточнили в пресс-службе областного департамента по развитию туризма и индустрии отелей, в следующем году на строительство гостиничных блоков с общей вместимостью в 250 мест будет выделено 87,8 миллиона рублей — соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Глава департамента Эльмира Туканова рассказала, что гостиничные модули представляют собой быстровозводимые конструкции площадью от 15 кв. м, среди прочего оборудованные туалетом и душем. Такой вариант размещения идеально подходит для отдыха на природе.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге отреставрируют гостиницу «Исеть» в центре города.