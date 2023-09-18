Кабмин выделит Свердловской области еще 87 млн рублей на постройку глэмпингов

Как уточнили в пресс-службе областного департамента по развитию туризма и индустрии отелей, в следующем году на строительство гостиничных блоков с общей вместимостью в 250 мест будет выделено 87,8 миллиона рублей — соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.