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Published Сегодня, 11:07

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Updated Сегодня, 11:09

Лысый мужчина размахивал пистолетом перед водителями в Екатеринбурге

Лысый мужчина размахивал пистолетом перед водителями в Екатеринбурге

18 сентября 2023, 11:07
Фото: 1MI
В Екатеринбурге лысый мужчина размахивал пистолетом перед участниками дорожного движения. Сам он был на BMW.

Все это действо происходило в Академическом районе 18 сентября. Известно, что мужчина размахивал пистолетом на улице Академика Вонсовского. Свидетели событий утверждают, что он целился в проезжавшие мимо него машины, пишет Е1.

По описанию, мужчине около 30 лет, он лысый, у него на голове имеется татуировка в виде паука. Некоторые проезжающие на всякий случай закрыли окна в машинах.

Также о дебошире сообщили по номеру 112. Очевидцы считают, что мужчина мог быть пьян. После того, как он некоторое время поцелился из пистолета в другие авто, мужчина повернул в сторону Объездной и поехал по бездорожью.

В полиции Екатеринбурга сказали, что вся информация о ЧП им уже известна, проводится проверка.

Ранее мужчина устроил драку с охранником в электричке Екатеринбург-Нижний Тагил.

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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Пистолет#Пьянство#BMW#Татуировка#Екатеринбург#Академический район#Дарья Сорокина#Академика Вонсовского#Объездная
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