Лысый мужчина размахивал пистолетом перед водителями в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Все это действо происходило в Академическом районе 18 сентября. Известно, что мужчина размахивал пистолетом на улице Академика Вонсовского. Свидетели событий утверждают, что он целился в проезжавшие мимо него машины, пишет Е1.
По описанию, мужчине около 30 лет, он лысый, у него на голове имеется татуировка в виде паука. Некоторые проезжающие на всякий случай закрыли окна в машинах.
Также о дебошире сообщили по номеру 112. Очевидцы считают, что мужчина мог быть пьян. После того, как он некоторое время поцелился из пистолета в другие авто, мужчина повернул в сторону Объездной и поехал по бездорожью.
В полиции Екатеринбурга сказали, что вся информация о ЧП им уже известна, проводится проверка.
Ранее мужчина устроил драку с охранником в электричке Екатеринбург-Нижний Тагил.