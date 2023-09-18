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Posted 18 сентября 2023, 11:52

Published 18 сентября 2023, 11:52

Modified 18 сентября 2023, 12:25

Updated 18 сентября 2023, 12:25

МЧС сообщило о ликвидации пожара в екатеринбургском БЦ «Манхэттен»

18 сентября 2023, 11:52
Днем 18 сентября в бизнес-центре «Манхэттен» в центре Екатеринбурга вспыхнул пожар.

По данным свердловского главка МЧС, открытый огонь, распространившийся на площади в 10 квадратных метров, удалось потушить в 16:02. Из здания эвакуировали около двух тысяч человек, инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

Портал E1.RU опубликовал кадры с места происшествия, на которых видно, как люди стояли на балконе рядом с окнами, откуда шли клубы черного дыма. Судя по видеозаписи, возгорание случилось на третьем этаже здания.

На прошлой неделе сообщалось о пожаре в екатеринбургской школе № 44 на Вторчермете: огнем охватило кирпичную пристройку.

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#Григорий Орлов#Происшествия#Пожар#Пожарные#Тушение пожаров#Екатеринбург#МЧС
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