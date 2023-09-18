МЧС сообщило о ликвидации пожара в екатеринбургском БЦ «Манхэттен»

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
По данным свердловского главка МЧС, открытый огонь, распространившийся на площади в 10 квадратных метров, удалось потушить в 16:02. Из здания эвакуировали около двух тысяч человек, инцидент обошелся без жертв и пострадавших.
Портал E1.RU опубликовал кадры с места происшествия, на которых видно, как люди стояли на балконе рядом с окнами, откуда шли клубы черного дыма. Судя по видеозаписи, возгорание случилось на третьем этаже здания.
На прошлой неделе сообщалось о пожаре в екатеринбургской школе № 44 на Вторчермете: огнем охватило кирпичную пристройку.