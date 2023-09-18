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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Мужчина подрался с охранником в электричке

Мужчина подрался с охранником в электричке

18 сентября 2023, 09:38
Фото: 1MI
Драка мужчины и охранника произошла в электричке, которая следовала из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Это случилось 17 сентября.

Известно, что мужчина вступил в конфликт с дедушкой-охранником. Тому помог еще один пассажир. Им вместе пришлось успокаивать буйного пассажира, сообщается в сообществе «Типичный Екатеринбург».

Солевые ржали на весь вагон, люди начали уходить из вагона, а потом и вот это, — рассказала свидетельница событий.

Ранее на видео попали разборки, во время которых несколько молодых людей вытащили одного мужчину из машины и стали его бить.

Ранее жительницы Артемовского устроили драку за одобрение мужчин. На кадрах слышно, Как мужчины мотивируют женщин к продолжению конфликта.

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#Нижний Тагил#Пассажиры#Драка#Охрана#Екатеринбург#Разборки#Дарья Сорокина
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