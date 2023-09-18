Мужчина подрался с охранником в электричке

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Известно, что мужчина вступил в конфликт с дедушкой-охранником. Тому помог еще один пассажир. Им вместе пришлось успокаивать буйного пассажира, сообщается в сообществе «Типичный Екатеринбург».
Солевые ржали на весь вагон, люди начали уходить из вагона, а потом и вот это, — рассказала свидетельница событий.
Ранее на видео попали разборки, во время которых несколько молодых людей вытащили одного мужчину из машины и стали его бить.
Ранее жительницы Артемовского устроили драку за одобрение мужчин. На кадрах слышно, Как мужчины мотивируют женщин к продолжению конфликта.