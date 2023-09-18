Названы самые аварийные свердловские «трассы смерти»

Еще одна «трасса смерти» — Серовский тракт, где в период с 2021 по 2023 год в авариях погибло 68 человек. В трагедиях на Режевском тракте скончались 19 человек, говорится в материале E1.RU, основанном на данных областной Госавтоинспекции.