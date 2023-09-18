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Тюменский и Серовский тракты оказались самыми опасными трассами на Среднем Урале

Названы самые аварийные свердловские «трассы смерти»

18 сентября 2023, 09:19
Фото: 1MI

Тюменский и Серовский тракты оказались самыми опасными трассами на Среднем Урале

В 2021–2023 годах на Тюменском тракте (Р-351) в автоавариях погибло 74 человека — больше, чем на любой другой федеральной трассе в Свердловской области.

В свою очередь на Пермском тракте (P-242) в указанный период произошло 185 ДТП, унесших жизни 56 человек. На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган (P-354) за два года случилось 55 дорожных происшествий, в которых погибло 14 человек.

Еще одна «трасса смерти» — Серовский тракт, где в период с 2021 по 2023 год в авариях погибло 68 человек. В трагедиях на Режевском тракте скончались 19 человек, говорится в материале E1.RU, основанном на данных областной Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Нижним Тагилом погиб 41-летний водитель квадроцикла.

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#Транспорт#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Смертельное дтп#Авария#Григорий Орлов
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