Названы самые аварийные свердловские «трассы смерти»

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В свою очередь на Пермском тракте (P-242) в указанный период произошло 185 ДТП, унесших жизни 56 человек. На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган (P-354) за два года случилось 55 дорожных происшествий, в которых погибло 14 человек.
Еще одна «трасса смерти» — Серовский тракт, где в период с 2021 по 2023 год в авариях погибло 68 человек. В трагедиях на Режевском тракте скончались 19 человек, говорится в материале E1.RU, основанном на данных областной Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что в ДТП под Нижним Тагилом погиб 41-летний водитель квадроцикла.