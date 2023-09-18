Названы самые дефицитные профессии в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В среднем в регионе на одну активную вакансию приходится 2,5 актуального резюме, следует из исследования специалистов hh.ru.
Самыми дефицитными специальностями в Свердловской области сейчас являются повара, пекари, кондитеры, администраторы магазина и торгового зала, врачи, фрезеровщики, токари, слесари, шлифовщики, автослесари, автомеханики, уборщики, сантехники и разнорабочие.
Специалисты отмечают, что спрос на сотрудников увеличивается, а количество соискателей уменьшается. Самой трудной ситуация остается в сфере рабочего и массового персонала.
Ранее сообщалось, что спрос на сотрудников во всех сферах на Среднем Урале за год увеличился на 56%.