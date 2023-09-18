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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Названы самые дефицитные профессии в Свердловской области

Названы самые дефицитные профессии в Свердловской области

18 сентября 2023, 13:28
Фото: Midjourney
В Свердловской области назвали самые дефицитные специальности. Перечень возглавили дворники, повара и кондитеры.

В среднем в регионе на одну активную вакансию приходится 2,5 актуального резюме, следует из исследования специалистов hh.ru.

Самыми дефицитными специальностями в Свердловской области сейчас являются повара, пекари, кондитеры, администраторы магазина и торгового зала, врачи, фрезеровщики, токари, слесари, шлифовщики, автослесари, автомеханики, уборщики, сантехники и разнорабочие.

Специалисты отмечают, что спрос на сотрудников увеличивается, а количество соискателей уменьшается. Самой трудной ситуация остается в сфере рабочего и массового персонала.

Ранее сообщалось, что спрос на сотрудников во всех сферах на Среднем Урале за год увеличился на 56%.

Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в Свердловской области
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