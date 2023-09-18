Очевидцы рассказали подробности падения беременной под состав метро в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Сейчас ее готовят к срочной операции в 36-й больнице. У нее диагностированы многочисленные травмы, пишет Е1.
Некоторые екатеринбуржцы утверждают, что в момент ЧП находились от женщины в двух-трех метрах.
Когда поезд подъезжал, люди назад отошли немножко. А она в этот момент наклонилась. Может, что-то поднять или что-то поправить. Как будто она не рассчитала расстояние и ее задело составом, — рассказала свидетельница событий.
Также, по ее словам, это не выглядело так, будто женщина намеренно бросилась под поезд.
Другие очевидцы добавили, что вся ситуация не выглядела так, будто бы женщине стало плохо. Еще одна очевидица ЧП сказала, что беременная будто бы сама «нырнула» под состав.
Ранее сообщалось, что женщина упала на рельсы на станции «Проспект Космонавтов». Тогда людей, которые стояли на платформах, вывели на улицу.