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Published Сегодня, 10:23

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Updated Сегодня, 10:25

Очевидцы рассказали подробности падения беременной под состав метро в Екатеринбурге

Очевидцы рассказали подробности падения беременной под состав метро в Екатеринбурге

18 сентября 2023, 10:23
Фото: 1MI
В Екатеринбурге свидетели падения беременной на рельсы рассказали подробности инцидента. Под поезд женщина упала утром 18 сентября.

Сейчас ее готовят к срочной операции в 36-й больнице. У нее диагностированы многочисленные травмы, пишет Е1.

Некоторые екатеринбуржцы утверждают, что в момент ЧП находились от женщины в двух-трех метрах.

Когда поезд подъезжал, люди назад отошли немножко. А она в этот момент наклонилась. Может, что-то поднять или что-то поправить. Как будто она не рассчитала расстояние и ее задело составом, — рассказала свидетельница событий.

Также, по ее словам, это не выглядело так, будто женщина намеренно бросилась под поезд.

Другие очевидцы добавили, что вся ситуация не выглядела так, будто бы женщине стало плохо. Еще одна очевидица ЧП сказала, что беременная будто бы сама «нырнула» под состав.

Ранее сообщалось, что женщина упала на рельсы на станции «Проспект Космонавтов». Тогда людей, которые стояли на платформах, вывели на улицу.

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