Отопительный сезон стартовал в Нижнем Тагиле

В Алтайском микрорайоне, по сообщениям жителей, тепла пока нет. В поселке Старатель тоже. О том, что отопление включат не одновременно во всех домах сообщалось заранее. В первую очередь тепло получат социальные объекты — школы, детские сады и больницы.