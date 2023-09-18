tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Отопительный сезон стартовал в Нижнем Тагиле

Отопительный сезон стартовал в Нижнем Тагиле

18 сентября 2023, 11:40
Фото: 1MI
С 18 сентября в дома тагильчан начало поступать тепло. Однако в первую очередь отопления дадут в детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты.

Одними из первых тепло в квартиры получили жители Тагилстроя. По их словам, трубы начали становиться горячими в первой половине дня.

В 10 часов утра потрогала батареи. Они были уже теплые, — рассказала TagilCity.ru жительница Тагилстроя Ирина.

После полудня отопление появилось на ГГМ, Вые, Красном Камне, сообщили тагильчане. На Вагонке тепло есть пока не во всех домах.

Около 12 часов слышно было журчание. Через час трубы уже были кипяток, — поделилась жительница микрорайона Пихтовые горы.

В Алтайском микрорайоне, по сообщениям жителей, тепла пока нет. В поселке Старатель тоже. О том, что отопление включат не одновременно во всех домах сообщалось заранее. В первую очередь тепло получат социальные объекты — школы, детские сады и больницы.

Узнать точные сроки включения можно в управляющей компании, которая обслуживает дом. Также по вопросам отопления можно обратиться на «горячую линию» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 112.

Ранее в МУП «Тагилдорстрой», который занимается масштабной заменой теплосетей на Вагонке, рассказали, что работы не повлияют на сроки подачи отопления в дома жителей района.

Нижний Тагил готов к началу отопительного сезона
Узнать подробнее
Читайте также:
Стала известна дата подачи тепла во все дома Свердловской областиВ Нижнем Тагиле идет ремонт пяти котельныхПубличные слушания по проекту схемы теплоснабжения пройдут в Нижнем Тагиле
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Горячая вода#ЖКХ#Отопительный сезон#Анна Григорьева#Горячая линия#Социальные объекты#Тепло
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: режим НМУ, нарушения завода, свалка автобусов
Сегодня, 06:46
Главного свердловского дорожника Данилова уволили из-за подозрений во взяточничестве
Сегодня, 11:02
Ваш звонок 83-й в очереди: в Нижнем Тагиле выросла заболеваемость детей
Сегодня, 13:52
В долгострое в историческом центре Нижнего Тагила начали продавать пуховики
Сегодня, 10:02
По сколько и на что сдают родители школьников в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:20
Удивила жителей и напугала птиц: куница попала на видео во дворах в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:29