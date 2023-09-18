Отопительный сезон стартовал в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Одними из первых тепло в квартиры получили жители Тагилстроя. По их словам, трубы начали становиться горячими в первой половине дня.
В 10 часов утра потрогала батареи. Они были уже теплые, — рассказала TagilCity.ru жительница Тагилстроя Ирина.
После полудня отопление появилось на ГГМ, Вые, Красном Камне, сообщили тагильчане. На Вагонке тепло есть пока не во всех домах.
Около 12 часов слышно было журчание. Через час трубы уже были кипяток, — поделилась жительница микрорайона Пихтовые горы.
В Алтайском микрорайоне, по сообщениям жителей, тепла пока нет. В поселке Старатель тоже. О том, что отопление включат не одновременно во всех домах сообщалось заранее. В первую очередь тепло получат социальные объекты — школы, детские сады и больницы.
Узнать точные сроки включения можно в управляющей компании, которая обслуживает дом. Также по вопросам отопления можно обратиться на «горячую линию» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 112.
Ранее в МУП «Тагилдорстрой», который занимается масштабной заменой теплосетей на Вагонке, рассказали, что работы не повлияют на сроки подачи отопления в дома жителей района.