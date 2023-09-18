По сколько и на что сдают родители школьников в Нижнем Тагиле

В одной из школ на Тагилстрое родители решили сдавать деньги в фонд класса для детей каждый месяц. Они отдают не сразу всю сумму, а делят ее на весь год. Родительница отметила, что на проведение ремонтов, закупку мебели и так далее средства никто не требует.