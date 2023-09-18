По сколько и на что сдают родители школьников в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Редакция опросила родителей и выяснила, что средства собираются именно для нужд детей. Никаких поборов со стороны самих учебных учреждений в Нижнем Тагиле нет.
Одна из родительниц, у которой три ученика, считает, что деньги на нужды детей сдавать стоит, но в некоторых случаях можно быть и поскромнее. Например, в чатах часто возникают споры в вопросах о суммах на подарки учителям на различные праздники.
Мои дети учатся в двух разных школах в центре Нижнего Тагила. В старших классах и там, и там в фонд класса отдаю по 1,5 тысячи за год, в начальной школе — две тысячи. Однако, если этой суммы не хватает, приходится досдавать еще. Все зависит от того, как договорятся родители, — рассказала TagilCity.ru Ирина.
По словам собеседницы, на эти деньги закупаются подарки учителям и ученикам, гигиенические принадлежности (полотенца, тряпки, салфетки и так далее), в каких-то случаях организуются праздники и угощение для детей. Она подчеркнула, что на все поездки, походы, театры, рабочие тетради родители сдают дополнительные суммы.
В одной из школ на Тагилстрое родители решили сдавать деньги в фонд класса для детей каждый месяц. Они отдают не сразу всю сумму, а делят ее на весь год. Родительница отметила, что на проведение ремонтов, закупку мебели и так далее средства никто не требует.
Платим в фонд по 250 рублей ежемесячно, 2 250 рублей в год. Отдельно в этом году собирали на тетради, чтобы у всех были одинаковые, на 1 сентября, на подарки детям ко дням рождения и, вероятно, будем на новый год, — пояснила журналисту редакции Ангелина.
Такая же система пополнения фонда класса и в другой школе, расположенной в центре города. Деньги идут на покупку необходимых вещей для детей или организацию праздников.
Собираем по 100 рублей в месяц на каждого ученика. Получается, выходит по 900 рублей в год. Обычно, если ходят в кино, платим отдельно за билет. Рабочие тетради тоже приходится покупать самим, но я считаю, что это необходимо. Для школы родители ничего не покупают, — отметила мама второклассника Светлана.
Как рассказала мама семиклассника учебного учреждения на Вагонке, никаких сборов именно от руководства школы нет.
На ремонт класса мы скидывались только один раз, еще в начальной школе. В год в фонд сдаем по тысяче рублей для нужд класса. И еще по 500 рублей детям на подарки. Этого вполне хватает, — считает Александра.
Исходя из рассказов собеседниц, родители школ Нижнего Тагила ежегодно выделяют различные суммы. Каким-то классам на все хватает 900 рублей в год, а где-то не достаточно и двух тысяч. Это зависит от финансовых возможностей отцов и матерей, а также от активности родительского комитета, который может организовывать дополнительные мероприятия для детей вне учебного процесса.