Погрузка в сети ОАО «РЖД» экспортных грузов в порты выросла на 1,7%

Как сообщили в ОАО «РЖД», за восемь месяцев текущего года выросли поставки в порты зерна (в 2,5 раза, до 9,1 млн тонн), химикатов и соды (в 1,6 раза, до 1,8 млн тонн), удобрений (+5,3%, до 15,7 млн тонн) и угля (+2,5%, до 122,6 млн тонн). Доля угля в экспорте составила 54,4%, нефтяных грузов — 21%, удобрений — семь процентов, черных металлов — более пяти процентов, зерна — более четырех процентов, руды — почти два процента.