Прекращено уголовное дело о смерти трех детей при пожаре в Камышлове

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Трагедия произошла в январе этого года. По данным анонимного источника, на слова которого ссылается «КП-Екатеринбург», дети закрыли, потому что стало доподлинно известно, что дети сами разожгли огонь внутри деревянного дома.
Кроме того, если бы кто-то из детей выжил, к уголовной ответственности их бы не привлекли из-за несовершеннолетнего возраста.
Напомним, что пламя разгорелось 11 января в доме на улице Высокой. Погибло три мальчика — им было 11, 9 и 6 лет. В тот день их папа утром ушел на работу, а мама была в роддоме.