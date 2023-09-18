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Прекращено уголовное дело о смерти трех детей при пожаре в Камышлове

Прекращено уголовное дело о смерти трех детей при пожаре в Камышлове

18 сентября 2023, 07:58
Фото: 1MI
В Следственном комитете закрыли уголовное дело, которые было возбуждено после гибели троих детей при пожаре в Камышлове.

Трагедия произошла в январе этого года. По данным анонимного источника, на слова которого ссылается «КП-Екатеринбург», дети закрыли, потому что стало доподлинно известно, что дети сами разожгли огонь внутри деревянного дома.

Кроме того, если бы кто-то из детей выжил, к уголовной ответственности их бы не привлекли из-за несовершеннолетнего возраста.

Напомним, что пламя разгорелось 11 января в доме на улице Высокой. Погибло три мальчика — им было 11, 9 и 6 лет. В тот день их папа утром ушел на работу, а мама была в роддоме.

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#Происшествия#Следственный комитет#Пожар#Дети#Уголовное дело#Камышлов#Трагедия#Дарья Сорокина
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