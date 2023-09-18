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ПСБ запустил для бизнеса сервис выплаты заработной платы по СБП

ПСБ запустил для бизнеса сервис выплаты заработной платы по СБП

18 сентября 2023, 12:31
Фото: 1MI
ПСБ запустил сервис, который позволяет малому бизнесу выплачивать зарплату через Систему быстрых платежей. Услуга актуальна для компаний с небольшим количеством сотрудников и дает возможность переводить заработную плату тем работникам, у которых не оформлена карта в рамках зарплатного проекта.

У сотрудника компании может быть счет в любом банке-участнике Системы быстрых платежей. Этот реализованный сервис дает возможность выплачивать заработную плату из личного кабинета в интернет-банке ПСБ на основе справочника сотрудников, указав только номер телефона и банк получателя.

Объемы платежей через СБП среди наших клиентов-предпринимателей растут на 25% ежемесячно, что говорит о востребованности бизнесом такого метода расчетов. Поэтому мы разработали решение, которое позволяет предпринимателям, используя уже привычный способ перевода денежных средств, быстро и удобно выплачивать зарплату сотрудникам, у которых по каким-то причинам не выпущена банковская карта в рамках зарплатного проекта, например, если компания нанимает сезонных работников. Новый сервис станет для наших клиентов дополнительным удобным инструментом работы с персоналом, — сказал вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ Кирилл Тихонов.

Подключение к сервису бесплатно, а размер комиссии за перевод аналогичен стоимости обычного перевода денежных средств по реквизитам от юридического лица к физическому.

Фото: 1MI

https://www.psbank.ru/?erid=LjN8KFA4w

#Общество#Россия#Банк#Зарплата#Малый бизнес#Сотрудники#Клиенты#Анастасия Имамахметова#ПСБ#СБП#Зарплатная карта
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