«Робот-водолаз»: изобретение, которое изменит технологии подводных работ

У команды на очереди уже есть следующий проект — «Рамс», представляющий собой большой подводный трактор. В отличие от «Прометея» он может применяться в местах с затрудненной навигацией (например, на Волге, где сильное течение) для перевозки грунта, а также в добыче минеральных ископаемых.