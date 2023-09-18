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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Рост ОРВИ среди детей в Нижнем Тагиле, эко-итоги недели, а также видеоохота на куницу

Рост ОРВИ среди детей в Нижнем Тагиле, эко-итоги недели, а также видеоохота на куницу

18 сентября 2023, 16:04
В Нижнем Тагиле вслед за Екатеринбургом начали массово болеть дети, TagilCity.ru собрал информацию и подготовил эко-итоги за неделю. В городе начался отопительный сезон, а на Вагонке куница устроила забег на дереве: самое важное, что произошло 18 сентября в Нижнем Тагиле и не только.

В Нижнем Тагиле выросла заболеваемость детей. В понедельник ожидание ответа оператора в поликлиниках могло достигать получаса.

Ваш звонок 83-й в очереди: в Нижнем Тагиле выросла заболеваемость детей
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От выбросов до свалки: главные экологические события недели с 11 по 17 сентября подвела редакция TagilCity.ru.

Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: режим НМУ, нарушения завода, свалка автобусов
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Зима близко: С 18 сентября в Нижнем Тагиле начался отопительный сезон. Школы, садики и другие социальные объекты уже подключили. На Вагонке, несмотря на масштабную замену теплосетей, подача отопления должны пройти по плану.

Отопительный сезон стартовал в Нижнем Тагиле
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Редакция TagilCity.ru выяснила, по сколько и на что сдают родители в пяти образовательных учреждениях Нижнего Тагила. Каким-то классам на все хватает 900 рублей в год, а где-то не достаточно и двух тысяч.

По сколько и на что сдают родители школьников в Нижнем Тагиле
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Жители города возмущены: в историческом центре Нижнего Тагила открылся магазин про продаже курток и пуховиков.

В долгострое в историческом центре Нижнего Тагила начали продавать пуховики
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Видеоохота на куницу организовалась во дворах Нижнего Тагила на Вагонке. Маленький зверь распугал птиц и очень удивил местных жителей.

Удивила жителей и напугала птиц: куница попала на видео во дворах в Нижнем Тагиле
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