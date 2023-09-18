Рост ОРВИ среди детей в Нижнем Тагиле, эко-итоги недели, а также видеоохота на куницу

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
В Нижнем Тагиле выросла заболеваемость детей. В понедельник ожидание ответа оператора в поликлиниках могло достигать получаса.
От выбросов до свалки: главные экологические события недели с 11 по 17 сентября подвела редакция TagilCity.ru.
Зима близко: С 18 сентября в Нижнем Тагиле начался отопительный сезон. Школы, садики и другие социальные объекты уже подключили. На Вагонке, несмотря на масштабную замену теплосетей, подача отопления должны пройти по плану.
Редакция TagilCity.ru выяснила, по сколько и на что сдают родители в пяти образовательных учреждениях Нижнего Тагила. Каким-то классам на все хватает 900 рублей в год, а где-то не достаточно и двух тысяч.
Жители города возмущены: в историческом центре Нижнего Тагила открылся магазин про продаже курток и пуховиков.
Видеоохота на куницу организовалась во дворах Нижнего Тагила на Вагонке. Маленький зверь распугал птиц и очень удивил местных жителей.