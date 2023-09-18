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Самолет экстренно приземлился в Казахстане

Самолет экстренно приземлился в Казахстане

18 сентября 2023, 09:08
Фото: 1MI
Самолет, летевший рейсом Анталья — Екатеринбург, совершил экстренное приземление в Казахстане. Пассажиров борта высадили в аэропорту Актобе 18 сентября 2023 года.

Как рассказала одна из пассажирок, транспорт вынужден был сесть из-за технических неполадок. Пассажиров, которые летели данным рейсом, выпустили из транспорта и провели через таможенный контроль, пишет Е1.

Вскоре за пассажирами вылетел резервный самолет. Вылет в Екатеринбург из Казахстана состоялся в 10: 50 по московскому времени.

Напомним, 17 сентября 2023 года самолет, следовавший из Москвы в Екатеринбург, сделал посадку в Казани. Причина экстренного приземления в другом городе — плохая погода и недостаток топлива в транспорте.

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