Самолет экстренно приземлился в Казахстане

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Как рассказала одна из пассажирок, транспорт вынужден был сесть из-за технических неполадок. Пассажиров, которые летели данным рейсом, выпустили из транспорта и провели через таможенный контроль, пишет Е1.
Вскоре за пассажирами вылетел резервный самолет. Вылет в Екатеринбург из Казахстана состоялся в 10: 50 по московскому времени.
Напомним, 17 сентября 2023 года самолет, следовавший из Москвы в Екатеринбург, сделал посадку в Казани. Причина экстренного приземления в другом городе — плохая погода и недостаток топлива в транспорте.