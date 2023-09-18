Соблюдайте режим дня для бодрости

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Когда света становится меньше, для многих из нас сразу же наступает «спокойное царство»: даже если мы хорошо выспались ночью, после обеда все равно начинают закрываться глаза и хочется лечь отдохнуть. Если ты дома, то в этот момент можно спокойно полежать и немного поспать, но что делать, если ты на работе? Расскажем, как пробудиться без кофе и энергетиков в любом месте и в любое время суток, пишет NEWS.ru .
Как пробудиться без кофе утром
Эти советы будут полезны тем, кто решил отказаться от кофеина из-за беременности, по рекомендации врача или по другим причинам. Чтобы избавиться от зависимости от кофеина, организму может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель. И все это время нам нужно быть в форме, работать и заниматься повседневными делами.
В данном случае проще предотвратить появление сонливости, чем пытаться избавиться от нее. Поэтому нужно следовать нескольким простым рекомендациям.
Хорошенько высыпайся. Это может звучать просто, но это абсолютно бесплатно. Здоровому взрослому человеку в среднем требуется около восьми часов сна в сутки, согласно некоторым врачам. Если мы каждый день будем спать столько, то проблема недосыпания просто исчезнет.
Следуй режиму дня. Когда мы отказываемся от какого-либо продукта, который мы регулярно употребляли, может начаться синдром отмены. Так бывает, например, когда мы решаем бросить курить. В этот момент самое главное — не отступать и не возвращаться к тому, от чего мы отказались. Строгий режим дня поможет нам быть дисциплинированными и соблюдать ограничения станет проще.
Ложись спать сегодня, а не завтра. Проще говоря, нужно ложиться спать до полуночи. По мнению некоторых специалистов, организм лучше всего отдыхает до трех часов ночи, поэтому в это время нужно глубоко спать.
Утром, проснувшись, включай яркий свет в квартире, предпочитая лампы с холодным свечением. Это поможет нашему организму быстро прекратить выработку мелатонина — гормона, ответственного за сон.