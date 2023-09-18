Соблюдайте режим дня для бодрости

Когда света становится меньше, для многих из нас сразу же наступает «спокойное царство»: даже если мы хорошо выспались ночью, после обеда все равно начинают закрываться глаза и хочется лечь отдохнуть. Если ты дома, то в этот момент можно спокойно полежать и немного поспать, но что делать, если ты на работе? Расскажем, как пробудиться без кофе и энергетиков в любом месте и в любое время суток, пишет NEWS.ru .