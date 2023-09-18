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Спорт и экология: активисты очистят Валегин бор в Нижнем Тагиле во время забега

Спорт и экология: активисты очистят Валегин бор в Нижнем Тагиле во время забега

18 сентября 2023, 09:23
Фото: 1MI
Череду уже традиционных в Нижнем Тагиле экологических субботников в этом году дополнит плоггинг-забег «Защитники Земли». Участники забега будут собирать отходы, которые нерадивые горожане оставили в лесу. Забег за мусором станет частью Всероссийского движения «Сделаем!».

Экологический кросс «Защитники Земли» в парковой зоне Валегина бора на побережье Ежовки — сочетание спортивного соревнования и заботы об окружающей среде. 20 сентября на дистанцию здесь выйдут команды трех возрастных категорий: дети — от 7 до 11лет, подростки — от 11 до 18 и взрослые — старше 18 лет. Все участвующие в забеге будут собирать твердые коммунальные отходы, которые остаются после отдыха тагильчан в лесу. Организаторами мероприятия выступают региональный оператор по обращению с ТКО ООО Компания «Рифей», Городская станция юных натуралистов и компания «Облкоммунэнерго».

Еще с 2019 года компания «Рифей» всегда являлась партером наших экологических субботников. Региональный оператор по обращению с ТКО оказывал нам помощь в вывозе собранного мусора. В этом году наше сотрудничество пошло дальше. «Рифей» предложил провести командные соревнования по бегу и сбору отходов, ведь в туристических походах ребята не раз говорили, что Валегин бор «зарос» мусором. Такой забег у нас в городе пройдет впервые, — рассказала руководитель экостанции при МАУ ГОРСЮН Любовь Казакова.

В этом году мусор решили убрать именно таким необычным способом. Помимо спортивного соревнования десятки юных экологов просто пройдут по бору с мусорными пакетами, собирая отходы.

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Региональный оператор по обращению с отходами является активным участником национального проекта «Экология». За четыре года компания «Рифей» провела около 100 экологических мероприятий, в них приняли участие почти 4 тысячи свердловчан,

Это не только наша производственная деятельность. Мы всегда активно участвуем в субботниках и экологических акциях, — отметила руководитель просветительского проекта компании «Рифей» Наталья Светлакова.

Так, только за лето 2023 года на севере Свердловской области было проведено более 60 различных экологических мероприятий. Уникальны игровые программы и квесты, разработанные в рамках просветительского проекта «Защитники Земли», получили положительные отзывы педагогов дошкольных учреждений и загородных лагерей. В них приняли участие более 2,5 тысяч уральцев.

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Нижний Тагил по праву может считаться самым экологически ответственным муниципалитетом Свердловской области. Уже к концу 2023 года здесь завершится строительство крупнейшего на Среднем Урале мусоросортировочного комплекса. Построенный в его границах новый тагильский полигон для ТКО будет первым в Уральской федеральном округе, соответствующим всем современным нормам и стандартам безопасности подобных объектов.

Новый мусоросортировочный комплекс, несомненно, улучшит экологическую обстановку в Нижнем Тагиле. Он не только позволит экологично утилизировать отходы, но и после его запуска начнется рекультивация двух старых и почти заполненных городских полигонов. В то же время, мы хотели бы напомнить, что экологическая обстановка складывается из ежедневных маленьких действий каждого человека. Это использование перерабатываемых и многоразовых упаковок, раздельный сбор мусора и, конечно, сохранение чистоты окружающей среды, — заявил генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

Мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле — это пример нового экологического стандарта, считают специалисты. Вовлечение вторичных ресурсов в экономический оборот является его приоритетным направлением. После открытия комплекса город сможет по праву считаться лидером «зеленных технологий».

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Старт плоггинг-забега «Защитники Земли» состоится уже 20 сентября в 14.00. Для участия необходимо подать заявку через официальный паблик компании «Рифей» в социальной сети «ВКонтакте». Там же можно уточнить другие подробности о мероприятии. На экологическое и спортивное мероприятие уже заявились десятки жителей Нижнего Тагила.

Победителями забега станут команды, прибывшие к финишу быстрее остальных с наибольшим количеством мусора, собранного в парковой зоне Валегина бора на побережье Ежовки, — рассказала руководитель просветительского проекта компании «Рифей» Наталья Светлакова
Фото: «Рифей»
#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Экология#Лес#Активисты#Мусор#Субботник#Облкоммунэнерго#Уборка мусора#Забег#Валегин бор#Станция юных натуралистов#Рифей#Нацпроект «Экология»#Мусоросортировочный завод#Анастасия Имамахметова
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