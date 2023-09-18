Спорт и экология: активисты очистят Валегин бор в Нижнем Тагиле во время забега

Экологический кросс «Защитники Земли» в парковой зоне Валегина бора на побережье Ежовки — сочетание спортивного соревнования и заботы об окружающей среде. 20 сентября на дистанцию здесь выйдут команды трех возрастных категорий: дети — от 7 до 11лет, подростки — от 11 до 18 и взрослые — старше 18 лет. Все участвующие в забеге будут собирать твердые коммунальные отходы, которые остаются после отдыха тагильчан в лесу. Организаторами мероприятия выступают региональный оператор по обращению с ТКО ООО Компания «Рифей», Городская станция юных натуралистов и компания «Облкоммунэнерго».