tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Массовое ДТП произошло в Екатеринбурге около ТЦ «Алатырь»

Странное ДТП произошло в Екатеринбурге около ТЦ «Алатырь»

18 сентября 2023, 05:31
Фото: 1MI

Массовое ДТП произошло в Екатеринбурге около ТЦ «Алатырь»

Несколько автомобилей столкнулись между собой в Екатеринбурге возле торгового центра «Алатырь». ДТП произошло 17 сентября 2023 года.

Известно, что две столкнувшиеся между собой иномарки — Hyundai и Nissan. При этом, по словам одного из очевидцев, Hyundai является такси, пишет Е1.

Задняя левая часть автомобиля Nissan в результате столкновения была разбита. Другие водители, ставшие свидетелями аварии, недоумевают, как это могло произойти, поскольку автомобили при столкновении не могут «достать» до этого места.

Видео: Е1

Предположительно, пострадавших в дорожном происшествии нет. Информации о ЧП в ГИБДД не поступало.

Напомним, 26 августа 2023 года в Екатеринбурге женщина, находившаяся в нетрезвом состоянии, врезалась в две легковые машины, которые стояли на светофоре. Пострадавших в ДТП нет.

Пьяная женщина устроила массовое ДТП в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Пассажирка такси пострадала в ДТП в ЕкатеринбургеВодитель погиб. Фургон в влетел в фуру на Челябинском трактеПодросток на мотоцикле попал в ДТП в Екатеринбурге
#Происшествия#ДТП#Такси#Водитель#Торговый центр#Водители#Видео#ЧП#Очевидцы#ТЦ#Иномарки#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Автомобили#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: режим НМУ, нарушения завода, свалка автобусов
Сегодня, 06:46
Удивила жителей и напугала птиц: куница попала на видео во дворах в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:29
Испортили все выходные: жители Нижнего Тагила жалуются на смог от выбросов
Сегодня, 08:19
Тагильская певица Светлана Кашина стала победителем национального конкурса «Родники»
16 сентября, 11:39
«Единая Россия» приостановит членство главы ГГО Летникова из-за уголовного дела
15 сентября, 08:48
Итоги выборов депутатов Гордумы Екатеринбурга. Как распределились партии и элиты
14 сентября, 12:07