Странное ДТП произошло в Екатеринбурге около ТЦ «Алатырь»

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Известно, что две столкнувшиеся между собой иномарки — Hyundai и Nissan. При этом, по словам одного из очевидцев, Hyundai является такси, пишет Е1.
Задняя левая часть автомобиля Nissan в результате столкновения была разбита. Другие водители, ставшие свидетелями аварии, недоумевают, как это могло произойти, поскольку автомобили при столкновении не могут «достать» до этого места.
Предположительно, пострадавших в дорожном происшествии нет. Информации о ЧП в ГИБДД не поступало.
Напомним, 26 августа 2023 года в Екатеринбурге женщина, находившаяся в нетрезвом состоянии, врезалась в две легковые машины, которые стояли на светофоре. Пострадавших в ДТП нет.