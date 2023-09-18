Свердловская туристка рассказала, что помогло ей двое суток выживать в тайге

Говоря о том, как так вышло, что она заблудилась, Анастасия объяснила, что при спуске с горы Малый Иремель оторвалась от группы и сошла на другую тропу. Туристка призналась, что, оставшись наедине с дикой природой, она испугалась неведения — неизвестно было, ищут ли ее.