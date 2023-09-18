tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Свердловская туристка рассказала, что помогло ей двое суток выживать в тайге

Свердловская туристка рассказала, что помогло ей двое суток выживать в тайге

18 сентября 2023, 12:12
Фото: 1MI
Лежак из еловых веток и йога помогли уральской туристке двое суток выживать в таежном лесу на границе Челябинской области и Башкирии.
Я занимаюсь йогой. Каждые 30 минут я делала согревающее дыхание, это мне помогало не замерзнуть, — рассказала Анастасия агентству URA.RU.

По словам свердловчанки, за все время пребывания в лесу ей удалось найти лишь пару ягод дикой смородины. Проблем с водой при этом не было благодаря ручьям. Холодные ночи девушка переживала на подстилке из еловых веток — они же служили и импровизированным одеялом.

Говоря о том, как так вышло, что она заблудилась, Анастасия объяснила, что при спуске с горы Малый Иремель оторвалась от группы и сошла на другую тропу. Туристка призналась, что, оставшись наедине с дикой природой, она испугалась неведения — неизвестно было, ищут ли ее.

За двое суток, проведенных в труднопроходимой тайге, девушке удалось избежать встречи с опасными животными. В конечном счете Настя забрела на территорию челябинского нацпарка «Зигальга», где ее, изможденную, случайно обнаружили студенты-волонтеры.

Читайте также:
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем ТагилеВ Ивделе и Верхотурье установят указатели для иностранных туристовНа Алтае рассказали об опасном маршруте на котором погиб турист из Екатеринбурга
#Происшествия#Свердловская область#Туризм#Пропавшие без вести#Туристы#Пропавший#Природа#Пропавшие#Григорий Орлов
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: режим НМУ, нарушения завода, свалка автобусов
Сегодня, 06:46
Главного свердловского дорожника Данилова уволили из-за подозрений во взяточничестве
Сегодня, 11:02
Ваш звонок 83-й в очереди: в Нижнем Тагиле выросла заболеваемость детей
Сегодня, 13:52
В долгострое в историческом центре Нижнего Тагила начали продавать пуховики
Сегодня, 10:02
По сколько и на что сдают родители школьников в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:20
Удивила жителей и напугала птиц: куница попала на видео во дворах в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:29