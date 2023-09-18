Свердловская туристка рассказала, что помогло ей двое суток выживать в тайге

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Я занимаюсь йогой. Каждые 30 минут я делала согревающее дыхание, это мне помогало не замерзнуть, — рассказала Анастасия агентству URA.RU.
По словам свердловчанки, за все время пребывания в лесу ей удалось найти лишь пару ягод дикой смородины. Проблем с водой при этом не было благодаря ручьям. Холодные ночи девушка переживала на подстилке из еловых веток — они же служили и импровизированным одеялом.
Говоря о том, как так вышло, что она заблудилась, Анастасия объяснила, что при спуске с горы Малый Иремель оторвалась от группы и сошла на другую тропу. Туристка призналась, что, оставшись наедине с дикой природой, она испугалась неведения — неизвестно было, ищут ли ее.
За двое суток, проведенных в труднопроходимой тайге, девушке удалось избежать встречи с опасными животными. В конечном счете Настя забрела на территорию челябинского нацпарка «Зигальга», где ее, изможденную, случайно обнаружили студенты-волонтеры.