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Три человека пострадали в ДТП под Екатеринбургом

Три человека пострадали в ДТП под Екатеринбургом

18 сентября 2023, 11:47
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Автомобили Lada Granta и Changan столкнулись на трассе Екатеринбург — Тюмень утром 18 сентября 2023 года. В ДТП пострадали три человека.

74-летний водитель Lada Granta, разворачиваясь на обочине, не предоставил преимущество иномарке Changan. Из-за этого между двумя автомобилями произошло столкновение, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В аварии пострадали водитель и женщина, ехавшая на пассажирском сиденье автомобиля Lada, а также пассажир Changan. Пострадавших отвезли в больницу. По результатам освидетельствования оба водителя в момент происшествия были трезвы.

В ГИБДД по факту ДТП проводят проверку.

Напомним, под Екатеринбургом на ЕКАД случилась массовая авария с участием четырех машин. Шестеро человек пострадали.

На ЕКАД под Екатеринбургом столкнулись четыре автомобиля
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