Три человека пострадали в ДТП под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
74-летний водитель Lada Granta, разворачиваясь на обочине, не предоставил преимущество иномарке Changan. Из-за этого между двумя автомобилями произошло столкновение, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В аварии пострадали водитель и женщина, ехавшая на пассажирском сиденье автомобиля Lada, а также пассажир Changan. Пострадавших отвезли в больницу. По результатам освидетельствования оба водителя в момент происшествия были трезвы.
В ГИБДД по факту ДТП проводят проверку.
Напомним, под Екатеринбургом на ЕКАД случилась массовая авария с участием четырех машин. Шестеро человек пострадали.