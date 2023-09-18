tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Туристка из Свердловской области две ночи блуждала в челябинском лесу

Туристка из Свердловской области две ночи блуждала в челябинском лесу

18 сентября 2023, 09:38
Фото: 1MI
Свердловская туристка заблудилась в лесу в Челябинской области. Ее искали два дня.

Группа туристов из Свердловской области забиралась на гору Малый Иремель. В какой-то момент женщина сказала, что хочет побыть в одиночестве и ушла в лес, где находился лагерь. Однако в сам лагерь туристка не вернулась, рассказали в пресс-службе поисково-спасательной группы Челябинской области.

Пропавшую искали экстренные службы и сотрудники местных парков. Через два дня, вечером 16 сентября, женщину нашли около хребта Ягодный.

Напомним, 16 сентября 2023 года в Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик. Утром 17 сентября его нашли полицейские. Как оказалось, ребенок решил отправиться в самостоятельное путешествие и ушел из дома.

Найден пропавший в Екатеринбурге 10-летний мальчик
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области пропала студентка колледжаПропавшая больше месяца назад женщина из Сургута разыскивается в Свердловской областиДевочка в черной одежде и со шрамом на лбу в Екатеринбурге исчезла
#Происшествия#Свердловская область#Поисковый отряд#Лес#Парк#Челябинская область#Туристы#Поиски#Лагерь#Пропала#Елизавета Зиборова#Туристка#Потерялась#Пропала женщина
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: режим НМУ, нарушения завода, свалка автобусов
Сегодня, 06:46
Удивила жителей и напугала птиц: куница попала на видео во дворах в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:29
Испортили все выходные: жители Нижнего Тагила жалуются на смог от выбросов
Сегодня, 08:19
Тагильская певица Светлана Кашина стала победителем национального конкурса «Родники»
16 сентября, 11:39
«Единая Россия» приостановит членство главы ГГО Летникова из-за уголовного дела
15 сентября, 08:48
Итоги выборов депутатов Гордумы Екатеринбурга. Как распределились партии и элиты
14 сентября, 12:07