Туристка из Свердловской области две ночи блуждала в челябинском лесу

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:39
Группа туристов из Свердловской области забиралась на гору Малый Иремель. В какой-то момент женщина сказала, что хочет побыть в одиночестве и ушла в лес, где находился лагерь. Однако в сам лагерь туристка не вернулась, рассказали в пресс-службе поисково-спасательной группы Челябинской области.
Пропавшую искали экстренные службы и сотрудники местных парков. Через два дня, вечером 16 сентября, женщину нашли около хребта Ягодный.
Напомним, 16 сентября 2023 года в Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик. Утром 17 сентября его нашли полицейские. Как оказалось, ребенок решил отправиться в самостоятельное путешествие и ушел из дома.