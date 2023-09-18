Туристка из Свердловской области две ночи блуждала в челябинском лесу

Группа туристов из Свердловской области забиралась на гору Малый Иремель. В какой-то момент женщина сказала, что хочет побыть в одиночестве и ушла в лес, где находился лагерь. Однако в сам лагерь туристка не вернулась, рассказали в пресс-службе поисково-спасательной группы Челябинской области.