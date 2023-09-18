У летевшего из Турции в Екатеринбург самолета отказал двигатель над Каспийским морем

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Как сообщили в пресс-службе перевозчика, инцидент произошел с рейсом WZ-3072. В уральскую столицу пассажиров доставят на запасном самолете.
По данным Telegram-канала «Авиаторщина», рейс выполнялся на лайнере Boeing 777. Во время полета над Каспийским морем у воздушного судна отказал правый двигатель, в связи с чем командование приняло решение о посадке в Казахстане. Через полтора часа после возникновения неисправности самолет успешно сел в Актобе.
На прошлой неделе сообщалось, что самолет «Аэрофлота», летевший в Екатеринбург из Ставропольского края, приземлился в Астрахани из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.