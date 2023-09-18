У летевшего из Турции в Екатеринбург самолета отказал двигатель над Каспийским морем

По данным Telegram-канала «Авиаторщина», рейс выполнялся на лайнере Boeing 777. Во время полета над Каспийским морем у воздушного судна отказал правый двигатель, в связи с чем командование приняло решение о посадке в Казахстане. Через полтора часа после возникновения неисправности самолет успешно сел в Актобе.