Удивила жителей и напугала птиц: куница попала на видео во дворах в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Я вышел прогревать машину утром и увидел зверя, который с земли запрыгнул на дерево, — рассказал TagilCity.ru местный житель Павел.
Сначала дикого зверя Павел снял во дворе по Ленинградскому проспекту. Позже куница переместилась во двор по улице Валегинской.
Услышали шум: вороны и сороки на дереве громко кричали, так и подумала, что куница пришла к нам. Вышла во двор — прыгает по веткам, не знает, куда бежать. Лес недалеко, но надо миновать дворы и оживленную дорогу, не знаю, справится или нет — тут у нас бродячие собаки обитают, могут поймать, — передает корреспондент TagilCity.ru.
Снимать на видео и фотографировать вышли еще несколько местных жителей, собаководы отгоняли своих питомцев, чтобы не пугать зверька. Прыгая по тополю, куница переместилась на яблоню и полакомилась ее плодами.