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Published Сегодня, 05:29

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Updated Сегодня, 05:31

Куница бегает по дворам в Нижнем Тагиле

Удивила жителей и напугала птиц: куница попала на видео во дворах в Нижнем Тагиле

18 сентября 2023, 05:29
Фото: tagilcity.ru

Куница бегает по дворам в Нижнем Тагиле

Хищный зверь — куница — бегал утром 18 сентября по двору на Вагонке в Нижнем Тагиле. Очевидец прислал TagilCity.ru видео и рассказал о случившемся, а после редакции удалось и самостоятельно заснять животное на видео.
Я вышел прогревать машину утром и увидел зверя, который с земли запрыгнул на дерево, — рассказал TagilCity.ru местный житель Павел.

Сначала дикого зверя Павел снял во дворе по Ленинградскому проспекту. Позже куница переместилась во двор по улице Валегинской.

Услышали шум: вороны и сороки на дереве громко кричали, так и подумала, что куница пришла к нам. Вышла во двор — прыгает по веткам, не знает, куда бежать. Лес недалеко, но надо миновать дворы и оживленную дорогу, не знаю, справится или нет — тут у нас бродячие собаки обитают, могут поймать, — передает корреспондент TagilCity.ru.

Снимать на видео и фотографировать вышли еще несколько местных жителей, собаководы отгоняли своих питомцев, чтобы не пугать зверька. Прыгая по тополю, куница переместилась на яблоню и полакомилась ее плодами. 

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Александра Логинова#Животные#Двор#Видео#Природа#Животное#Куница
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