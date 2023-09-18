В больнице скончался пассажир вспыхнувшего байка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В день аварии мотоциклист решил подвезти своего приятеля на вокзал. Молодой человек должен был отправиться в зону СВО, пишет Е1.
Напомним, авария произошла 2 сентября 2023 года. Мотоцикл, на котором ехали приятели, не пропустил фургон, из-за чего произошло столкновение. Байк вспыхнул, а пострадавших екатеринбуржцев отвезли в больницу.
В медучреждении вскоре от полученных повреждений скончался мотоциклист, который управлял своим транспортом.