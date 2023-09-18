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В больнице скончался пассажир вспыхнувшего байка в Екатеринбурге

В больнице скончался пассажир вспыхнувшего байка в Екатеринбурге

18 сентября 2023, 11:10
Фото: 1MI
24-летний пассажир мотоцикла, который загорелся в Екатеринбурге около ТЦ «Дирижабль», умер в больнице 17 сентября 2023 года.

В день аварии мотоциклист решил подвезти своего приятеля на вокзал. Молодой человек должен был отправиться в зону СВО, пишет Е1.

Напомним, авария произошла 2 сентября 2023 года. Мотоцикл, на котором ехали приятели, не пропустил фургон, из-за чего произошло столкновение. Байк вспыхнул, а пострадавших екатеринбуржцев отвезли в больницу.

В медучреждении вскоре от полученных повреждений скончался мотоциклист, который управлял своим транспортом.

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