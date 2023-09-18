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В долгострое в историческом центре Нижнего Тагила начали продавать пуховики

В долгострое в историческом центре Нижнего Тагила начали продавать пуховики

18 сентября 2023, 10:02
Фото: tagilcity.ru
В историческом центре Нижнего Тагила на проспекте Ленина, 9 открылся магазин по продаже пуховиков и курток, что возмутило некоторых жителей города.

Старинный особняк на проспекте Ленина, 9 в конце нулевых был переделан в офисное здание. Однако быстро найти желающих снять площадь собственнику не удалось, банер «сдам в аренду» висел на здании больше 10 лет. А в недавнем времени на первом этаже открылся магазин по продаже пуховиков и курток, что неприятно удивило некоторых тагильчан.

А это вообще нормально? А как же исторический облик города? Наследие Демидовых и Трудовая доблесть Тагила? Давайте еще «чиркизон» на Лисьей горе устроим, — написала на своей странице в соцсетях организатор поэтических батлов в Нижнем Тагиле Камила Мориак.
Магазин на проспекте Ленина, 9Магазин на проспекте Ленина, 9
Магазин на проспекте Ленина, 9
Фото: tagilcity.ru

Возмутило горожан не только наличие такого магазина в историческом центре, но и его вывеска, не вписывающаяся, по их мнению, в общую архитектуру места.

Можно написать тоже самое, но в уместных тонах/шрифтах/размерах, — считает тагильчанка Дария Орлова.

Согласно утвержденным правилам благоустройства в Нижнем Тагиле, вывески должны согласовываться с отделам архитектуры, так как их размещение является изменением фасада здания. Помимо иных требований, вывески должны быть выполнены из прочных материалов.

Вывески должны выполняться из современных прочных материалов с высокими декоративными и эксплуатационными характеристиками (металл, пластик, стекло, оргстекло и иное). Недопустимы вывески, напечатанные на баннерном полотне, — сказано в правилах благоустройства.

Напомним, летом этого года началась реставрация бывшего дома Евлампия Копылова, которое также находится на проспекте Ленина. Рабочие сохраняют все архитектурные элементы, а также восстанавливают утраченные. По прогнозам, облик исторический обдик здания сохранится на 80%.

В Нижнем Тагиле началась реконструкция дома Евлампия Копылова
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