В долгострое в историческом центре Нижнего Тагила начали продавать пуховики

Старинный особняк на проспекте Ленина, 9 в конце нулевых был переделан в офисное здание. Однако быстро найти желающих снять площадь собственнику не удалось, банер «сдам в аренду» висел на здании больше 10 лет. А в недавнем времени на первом этаже открылся магазин по продаже пуховиков и курток, что неприятно удивило некоторых тагильчан.