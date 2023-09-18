В долгострое в историческом центре Нижнего Тагила начали продавать пуховики

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Старинный особняк на проспекте Ленина, 9 в конце нулевых был переделан в офисное здание. Однако быстро найти желающих снять площадь собственнику не удалось, банер «сдам в аренду» висел на здании больше 10 лет. А в недавнем времени на первом этаже открылся магазин по продаже пуховиков и курток, что неприятно удивило некоторых тагильчан.
А это вообще нормально? А как же исторический облик города? Наследие Демидовых и Трудовая доблесть Тагила? Давайте еще «чиркизон» на Лисьей горе устроим, — написала на своей странице в соцсетях организатор поэтических батлов в Нижнем Тагиле Камила Мориак.
Возмутило горожан не только наличие такого магазина в историческом центре, но и его вывеска, не вписывающаяся, по их мнению, в общую архитектуру места.
Можно написать тоже самое, но в уместных тонах/шрифтах/размерах, — считает тагильчанка Дария Орлова.
Согласно утвержденным правилам благоустройства в Нижнем Тагиле, вывески должны согласовываться с отделам архитектуры, так как их размещение является изменением фасада здания. Помимо иных требований, вывески должны быть выполнены из прочных материалов.
Вывески должны выполняться из современных прочных материалов с высокими декоративными и эксплуатационными характеристиками (металл, пластик, стекло, оргстекло и иное). Недопустимы вывески, напечатанные на баннерном полотне, — сказано в правилах благоустройства.
Напомним, летом этого года началась реставрация бывшего дома Евлампия Копылова, которое также находится на проспекте Ленина. Рабочие сохраняют все архитектурные элементы, а также восстанавливают утраченные. По прогнозам, облик исторический обдик здания сохранится на 80%.