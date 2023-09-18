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В Екатеринбурге детские больницы сковали очереди из-за вспышки ОРВИ и гриппа

В Екатеринбурге детские больницы сковали очереди из-за вспышки ОРВИ и гриппа

18 сентября 2023, 10:41
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга пожаловались на трудности с записью на прием в детские поликлиники, в которых сегодня наблюдаются обычные для осени очереди.
Не могу записать ребенка по телефону, никто не берет трубку уже три часа, бот не записывает, — рассказала Евгения о загруженности 8-й детской горбольницы на улице Чемпионов.

Как пишет портал E1.RU со ссылкой на екатеринбуржцев, в длинных очередях также стоят посетители поликлиники больницы № 14, больницы № 24, детской больницы № 15 и детской больницы № 11. В пресс-службе областного минздрава связали переполненность медучреждений с повсеместным ростом заболеваемости респираторными инфекциями в регионе.

В ведомстве пообещали организовать работу дополнительных кабинетов «неотложки», а также привлечь к оказанию помощи врачей и фельдшеров.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге возник дефицит вакцин от коронавируса — при этом уровень заболеваемости инфекцией остается значительным.

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#Больница#Здоровье#Медицина#Поликлиника#Здравоохранение#Минздрав#Екатеринбург#Григорий Орлов
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