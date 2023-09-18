В Екатеринбурге детские больницы сковали очереди из-за вспышки ОРВИ и гриппа

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Не могу записать ребенка по телефону, никто не берет трубку уже три часа, бот не записывает, — рассказала Евгения о загруженности 8-й детской горбольницы на улице Чемпионов.
Как пишет портал E1.RU со ссылкой на екатеринбуржцев, в длинных очередях также стоят посетители поликлиники больницы № 14, больницы № 24, детской больницы № 15 и детской больницы № 11. В пресс-службе областного минздрава связали переполненность медучреждений с повсеместным ростом заболеваемости респираторными инфекциями в регионе.
В ведомстве пообещали организовать работу дополнительных кабинетов «неотложки», а также привлечь к оказанию помощи врачей и фельдшеров.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге возник дефицит вакцин от коронавируса — при этом уровень заболеваемости инфекцией остается значительным.