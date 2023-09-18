В Екатеринбурге детские больницы сковали очереди из-за вспышки ОРВИ и гриппа

Как пишет портал E1.RU со ссылкой на екатеринбуржцев, в длинных очередях также стоят посетители поликлиники больницы № 14, больницы № 24, детской больницы № 15 и детской больницы № 11. В пресс-службе областного минздрава связали переполненность медучреждений с повсеместным ростом заболеваемости респираторными инфекциями в регионе.