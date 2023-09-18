В Екатеринбурге лжесиловиков судят за похищение людей и вымогательство денег

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
В пресс-службе суда сообщили, что приговора ожидают пятеро членов банды в возрасте от 22 до 28 лет. Один из фигурантов работал в местном управлении Росгвардии.
Среди преступных эпизодов значится случай, когда обвиняемые подбросили мужчине неизвестное вещество и, представившись полицейскими, потребовали у него выкуп в 250 тысяч рублей в обмен на уход от ответственности. Поскольку такой суммы у потерпевшего не оказалось, его отпустили под письменное обязательство выплатить деньги. У другого свердловчанина преступники забрали цепочку стоимостью свыше 150 тысяч рублей, предъявив ему полумиллионный «долг».
Всем пятерым участникам грозят длительные сроки по статьям о похищении, вымогательстве и грабеже. Следующее заседание суда назначено на 25 сентября.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге осудят членов ОПГ, которых обвиняют в хищении 36 миллионов рублей у местных предпринимателей.