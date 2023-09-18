В Екатеринбурге лжесиловиков судят за похищение людей и вымогательство денег

Среди преступных эпизодов значится случай, когда обвиняемые подбросили мужчине неизвестное вещество и, представившись полицейскими, потребовали у него выкуп в 250 тысяч рублей в обмен на уход от ответственности. Поскольку такой суммы у потерпевшего не оказалось, его отпустили под письменное обязательство выплатить деньги. У другого свердловчанина преступники забрали цепочку стоимостью свыше 150 тысяч рублей, предъявив ему полумиллионный «долг».