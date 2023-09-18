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Published Сегодня, 13:53

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В Екатеринбурге лжесиловиков судят за похищение людей и вымогательство денег

В Екатеринбурге лжесиловиков судят за похищение людей и вымогательство денег

18 сентября 2023, 13:53
Фото: 1MI
Свердловский областной суд приступил к рассмотрению дела преступной банды из пяти человек, которые, как считает следствие, похищали людей и требовали у них деньги, угрожая уголовным преследованием.

В пресс-службе суда сообщили, что приговора ожидают пятеро членов банды в возрасте от 22 до 28 лет. Один из фигурантов работал в местном управлении Росгвардии.

Среди преступных эпизодов значится случай, когда обвиняемые подбросили мужчине неизвестное вещество и, представившись полицейскими, потребовали у него выкуп в 250 тысяч рублей в обмен на уход от ответственности. Поскольку такой суммы у потерпевшего не оказалось, его отпустили под письменное обязательство выплатить деньги. У другого свердловчанина преступники забрали цепочку стоимостью свыше 150 тысяч рублей, предъявив ему полумиллионный «долг».

Всем пятерым участникам грозят длительные сроки по статьям о похищении, вымогательстве и грабеже. Следующее заседание суда назначено на 25 сентября.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге осудят членов ОПГ, которых обвиняют в хищении 36 миллионов рублей у местных предпринимателей.

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#Криминал#ОПГ#Грабеж#Преступление#Похищение человека#Преступность#Екатеринбург#Григорий Орлов
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