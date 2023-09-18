В Екатеринбурге пенсионерка сделала из квартиры помойку и заселила туда десятки кошек

По словам собеседницы портала E1.RU, хозяйку дома никто из соседей не видел уже несколько дней — пенсионерка куда-то пропала, при этом дверь в ее квартиру была открыта. В это время кошек, коих очевидцы насчитали около двух десятков, подкармливали участливые жильцы.