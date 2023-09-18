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В Екатеринбурге пенсионерка сделала из квартиры помойку и заселила туда десятки кошек

В Екатеринбурге пенсионерка сделала из квартиры помойку и заселила туда десятки кошек

18 сентября 2023, 16:42
Фото: 1MI
В Екатеринбурге жительница дома на улице Восточной превратила свою квартиру в свалку бытовых отходов и поселила в нее ораву кошек. А затем исчезла, оставив питомцев на соседей.
Мы вызвали скорую, МЧС. Предположили, что пожилую женщину могло завалить мусором либо просто плохо себя чувствует и не может выйти из квартиры, — рассказала журналистам жительница дома.

По словам собеседницы портала E1.RU, хозяйку дома никто из соседей не видел уже несколько дней — пенсионерка куда-то пропала, при этом дверь в ее квартиру была открыта. В это время кошек, коих очевидцы насчитали около двух десятков, подкармливали участливые жильцы.

Ранее жители центра Екатеринбурга пожаловались на орды крыс, расплодившихся во дворах многоэтажек.

Фото: E1.RU
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#Происшествия#Животные#Кошка#Антисанитария#Екатеринбург#Свалка#Григорий Орлов
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