tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

В Екатеринбурге побит температурный рекорд с 2005 года

В Екатеринбурге побит температурный рекорд с 2005 года

18 сентября 2023, 04:55
В Екатеринбурге температура воздуха 17 сентября 2023 года стала самой высокой с 2005 года.

Так, 17 сентября столбики термометров превысили +15 градусов. Этот день стал самым теплым с 2005 года. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

18 сентября в Свердловской области будет тепло. Температура станет выше до +18… +23 градусов. В Екатеринбурге при этом будет переменная облачность.

Напомним, 28 августа 2023 года в Екатеринбурге стал самым холодным днем с 1997 года, так как столбики термометров не превышали +10 градусов.

Температурный рекорд 26-летней давности побит в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителей Свердловской области ожидает сухая и теплая погодаВ ближайшие дни в Свердловской области ожидается похолодание до +3 градусовВ Свердловской области задерживается бабье лето
#Температура воздуха#Погода#Прогноз#Прогноз погоды#Теплая погода#Рекорд#Термометр#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Синоптик#Метеоролог#Температурный рекорд
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: режим НМУ, нарушения завода, свалка автобусов
Сегодня, 06:46
Удивила жителей и напугала птиц: куница попала на видео во дворах в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:29
Испортили все выходные: жители Нижнего Тагила жалуются на смог от выбросов
Сегодня, 08:19
Тагильская певица Светлана Кашина стала победителем национального конкурса «Родники»
16 сентября, 11:39
«Единая Россия» приостановит членство главы ГГО Летникова из-за уголовного дела
15 сентября, 08:48
Итоги выборов депутатов Гордумы Екатеринбурга. Как распределились партии и элиты
14 сентября, 12:07