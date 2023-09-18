В Екатеринбурге побит температурный рекорд с 2005 года

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Так, 17 сентября столбики термометров превысили +15 градусов. Этот день стал самым теплым с 2005 года. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
18 сентября в Свердловской области будет тепло. Температура станет выше до +18… +23 градусов. В Екатеринбурге при этом будет переменная облачность.
Напомним, 28 августа 2023 года в Екатеринбурге стал самым холодным днем с 1997 года, так как столбики термометров не превышали +10 градусов.