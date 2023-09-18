В Екатеринбурге скончался известный фотограф

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Никита любил снимать виды Екатеринбурга с помощью квадрокоптера. Чтобы сделать красивую фотографию, он вставал ночью и ехал на фотосъемки. Получившиеся снимки он размещал в социальных сетях, пишет Е1 со ссылкой на страницу его соцсети.
У екатеринбуржца остались жена и трое детей. Дата и место прощания с фотографом не сообщаются.
Напомним, 30 июня 2023 года в Екатеринбурге умер преподаватель УрФУ Сергей Сизый. Он занимался наукой и преподавал в Институте естественных наук и математики.