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Published Сегодня, 03:43

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Updated Сегодня, 04:08

В Екатеринбурге скончался известный фотограф

В Екатеринбурге скончался известный фотограф

18 сентября 2023, 03:43
Фото: 1MI
В Екатеринбурге не стало известного фотографа Никиты. Мужчина скончался 17 сентября 2023 года.

Никита любил снимать виды Екатеринбурга с помощью квадрокоптера. Чтобы сделать красивую фотографию, он вставал ночью и ехал на фотосъемки. Получившиеся снимки он размещал в социальных сетях, пишет Е1 со ссылкой на страницу его соцсети.

У екатеринбуржца остались жена и трое детей. Дата и место прощания с фотографом не сообщаются.

Напомним, 30 июня 2023 года в Екатеринбурге умер преподаватель УрФУ Сергей Сизый. Он занимался наукой и преподавал в Институте естественных наук и математики.

Скончался известный преподаватель УрФУ в Екатеринбурге Сергей Сизый
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