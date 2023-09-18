В Екатеринбурге скончался известный фотограф

Никита любил снимать виды Екатеринбурга с помощью квадрокоптера. Чтобы сделать красивую фотографию, он вставал ночью и ехал на фотосъемки. Получившиеся снимки он размещал в социальных сетях, пишет Е1 со ссылкой на страницу его соцсети.