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Published Сегодня, 04:23

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Пассажирка упала на рельсы метро в Екатеринбурге

В Екатеринбурге закрыли станции метро

18 сентября 2023, 04:23
Фото: 1MI

Пассажирка упала на рельсы метро в Екатеринбурге

В Екатеринбурге женщина упала на рельсы метро. ЧП произошло на станции «Проспект Космонавтов» утром 18 сентября 2023 года.

По словам одного из очевидцев, которые находились в этот момент в метрополитене, поезд, подъезжая к станции, сначала издал громкий сигнал, после чего остановился, пишет Е1.

Пассажирам метро объявили по громкоговорителю, что поезда временно будут курсировать по маршруту «Ботаническая» — «Площадь 1905 года», так как движение на других станциях было приостановлено.

Видео: Е1

Людей, которые стояли на платформах, вывели на улицу. Также по громкой связи объявили о том, что сейчас проходит комплекс антитеррористических мер. Кроме того, все станции сейчас снова работают в штатном режиме.

Напомним, 10 апреля 2023 года в Екатеринбурге на рельсы метро на станции «Площадь 1905 года» упал молодой человек. Пострадавшего в тяжелом состоянии отвезли в больницу, а движение поезда на станции временно ограничили.

В Екатеринбурге пассажир упал на рельсы в метро
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