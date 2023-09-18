В Екатеринбурге закрыли станции метро

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
По словам одного из очевидцев, которые находились в этот момент в метрополитене, поезд, подъезжая к станции, сначала издал громкий сигнал, после чего остановился, пишет Е1.
Пассажирам метро объявили по громкоговорителю, что поезда временно будут курсировать по маршруту «Ботаническая» — «Площадь 1905 года», так как движение на других станциях было приостановлено.
Людей, которые стояли на платформах, вывели на улицу. Также по громкой связи объявили о том, что сейчас проходит комплекс антитеррористических мер. Кроме того, все станции сейчас снова работают в штатном режиме.