В Екатеринбурге жители обвинили пенсионера в самоудовлетворении на глазах у детей

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В пятницу стоял и делал то же самое, только около корпуса старшей школы! — рассказал журналистам очевидец.
По словам собеседника портала E1.RU, бесчинство дедушки заметил случайный прохожий, который «подошел к нему и напинал под зад», после чего пенсионер скрылся. По данным издания, сейчас поисками предполагаемого извращенца занимаются полицейские — его передвижения были сняты уличными камерами.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге девиант разделся перед детьми в подземном переходе возле автовокзала.