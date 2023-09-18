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В Екатеринбурге жители обвинили пенсионера в самоудовлетворении на глазах у детей

В Екатеринбурге жители обвинили пенсионера в самоудовлетворении на глазах у детей

18 сентября 2023, 14:11
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пожилого мужчину обвинили в самоудовлетворении во дворе дома на улице Волгоградской — и это якобы видели учащиеся школы.
В пятницу стоял и делал то же самое, только около корпуса старшей школы! — рассказал журналистам очевидец.

По словам собеседника портала E1.RU, бесчинство дедушки заметил случайный прохожий, который «подошел к нему и напинал под зад», после чего пенсионер скрылся. По данным издания, сейчас поисками предполагаемого извращенца занимаются полицейские — его передвижения были сняты уличными камерами.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге девиант разделся перед детьми в подземном переходе возле автовокзала.

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#Дети#Уголовное дело#Криминал#Педофилия#Эксгибиционист#Екатеринбург#Григорий Орлов
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