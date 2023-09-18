В Екатеринбурге жители обвинили пенсионера в самоудовлетворении на глазах у детей

По словам собеседника портала E1.RU, бесчинство дедушки заметил случайный прохожий, который «подошел к нему и напинал под зад», после чего пенсионер скрылся. По данным издания, сейчас поисками предполагаемого извращенца занимаются полицейские — его передвижения были сняты уличными камерами.