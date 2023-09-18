В Лесном скончалась 11-месячная девочка

Мама ребенка 31 июля обратилась в поликлинику из-за того, что у дочки начались одышка, кашель, сонливое и вялое состояние. К тому времени, как врач осмотрел девочку, у нее прошла одышка. После осмотра медик сказал, что у нее все хорошо, рассказали в Telegram-канале «В Лесном».