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В Лесном скончалась 11-месячная девочка

В Лесном скончалась 11-месячная девочка

18 сентября 2023, 03:18
Фото: 1MI
11-месячная девочка из Лесного скончалась в реанимации 2 августа 2023 года.

Мама ребенка 31 июля обратилась в поликлинику из-за того, что у дочки начались одышка, кашель, сонливое и вялое состояние. К тому времени, как врач осмотрел девочку, у нее прошла одышка. После осмотра медик сказал, что у нее все хорошо, рассказали в Telegram-канале «В Лесном».

Вечером в тот же день девочку госпитализировали в больницу, так как у нее началось затрудненное дыхание. По словам мамы, дежурный врач провел осмотр пациентки, у ребенка взяли анализы, которые оказались хорошими. Лечение назначено не было.

За минувшую ночь в больнице состояние девочки ухудшилось. Ее перевели в реанимацию, а вечером 2 августа она умерла. Как рассказала ее мама, в СК сейчас ведется следствие по факту случившегося.

Напомним, 6 сентября 2023 года в реанимации Сочи умерла Маша Хрусталева из Екатеринбурга после ротавируса. Девочка приехала с родителями на море, а вскоре она заболела и оказалась в больнице.

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