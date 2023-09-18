В Лесном скончалась 11-месячная девочка

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Мама ребенка 31 июля обратилась в поликлинику из-за того, что у дочки начались одышка, кашель, сонливое и вялое состояние. К тому времени, как врач осмотрел девочку, у нее прошла одышка. После осмотра медик сказал, что у нее все хорошо, рассказали в Telegram-канале «В Лесном».
Вечером в тот же день девочку госпитализировали в больницу, так как у нее началось затрудненное дыхание. По словам мамы, дежурный врач провел осмотр пациентки, у ребенка взяли анализы, которые оказались хорошими. Лечение назначено не было.
За минувшую ночь в больнице состояние девочки ухудшилось. Ее перевели в реанимацию, а вечером 2 августа она умерла. Как рассказала ее мама, в СК сейчас ведется следствие по факту случившегося.