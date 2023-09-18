В мэрии Екатеринбурга назвали увольнения учителей из школы №22 штатной ситуацией

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Такое заявление на встрече с родителями сделал директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко, пишет Ура.ру.
В жизни бывает разное — учителя приезжают, уезжают. И для любого образовательного учреждения это штатная ситуация, — добавил Константин Шевченко.
Как рассказал директор учреждения Илья Смирнов, всего из школы к 1 сентября уволились 12 педагогов. Один ушел в декрет, еще пять — на пенсию, и шесть — написали заявление по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что родители учеников этой школы пожаловались на нехватку учителей. Они сообщали, что у их детей стало меньше занятий.