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В мэрии Екатеринбурга назвали увольнения учителей из школы №22 штатной ситуацией

В мэрии Екатеринбурга назвали увольнения учителей из школы №22 штатной ситуацией

18 сентября 2023, 13:55
Фото: 1MI
В Екатеринбурге власти прокомментировали массовые увольнения педагогов в школе №22 на Уралмаше. Они назвали эту ситуацию штатной.

Такое заявление на встрече с родителями сделал директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко, пишет Ура.ру.

В жизни бывает разное — учителя приезжают, уезжают. И для любого образовательного учреждения это штатная ситуация, — добавил Константин Шевченко.

Как рассказал директор учреждения Илья Смирнов, всего из школы к 1 сентября уволились 12 педагогов. Один ушел в декрет, еще пять — на пенсию, и шесть — написали заявление по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что родители учеников этой школы пожаловались на нехватку учителей. Они сообщали, что у их детей стало меньше занятий.

Директор школы №22 в Екатеринбурге высказался о массовых увольнениях
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