В Нижнем Тагиле трамвай загорелся в депо

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления МЧС, причиной инцидента стало короткое возгорание замыкание электропроводки. На опубликованных кадрах видно, что по прибытии в депо из-под трамвая шел густой дым. На место прибыли как минимум две пожарные машины — убедившись, что трамвай отключен от сети, спасатели принялись его тушить.