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В Нижнем Тагиле трамвай загорелся в депо

В Нижнем Тагиле трамвай загорелся в депо

18 сентября 2023, 15:38
Фото: МЧС Свердловской области
В Нижнем Тагиле спасатели ликвидировали возгорание в 68-м трамвае, а также потушили подоженный кем-то автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления МЧС, причиной инцидента стало короткое возгорание замыкание электропроводки. На опубликованных кадрах видно, что по прибытии в депо из-под трамвая шел густой дым. На место прибыли как минимум две пожарные машины — убедившись, что трамвай отключен от сети, спасатели принялись его тушить.

Также стало известно об еще одном пожаре, произошедшем в Нижнем Тагиле. Неизвестные ночью подожгли автомобиль ВАЗ-2107. Когда огнеборцы прибыли к месту ЧП, огнем было охвачено заднее колесо машины. Людей в салоне не было.

Ранее сообщалось, что парковке в ТЦ Depo в Нижнем Тагиле загорелся автомобиль «Волга».

Фото: МЧС Свердловской области
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#Нижний Тагил#Пожар#Поджог#Возгорание#МЧС#Инцидент#Григорий Орлов
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