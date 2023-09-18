В Нижнем Тагиле трамвай загорелся в депо

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Как сообщили в пресс-службе свердловского управления МЧС, причиной инцидента стало короткое возгорание замыкание электропроводки. На опубликованных кадрах видно, что по прибытии в депо из-под трамвая шел густой дым. На место прибыли как минимум две пожарные машины — убедившись, что трамвай отключен от сети, спасатели принялись его тушить.
Также стало известно об еще одном пожаре, произошедшем в Нижнем Тагиле. Неизвестные ночью подожгли автомобиль ВАЗ-2107. Когда огнеборцы прибыли к месту ЧП, огнем было охвачено заднее колесо машины. Людей в салоне не было.
Ранее сообщалось, что парковке в ТЦ Depo в Нижнем Тагиле загорелся автомобиль «Волга».