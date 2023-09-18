В Нижнем Тагиле вспыхнул автомобиль около ТЦ «ДЕПО»

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Площадь случившегося пожара — два квадратных метра. Тушить возгорание приехали пятеро пожарных. Огонь потушили в течение двух минут, рассказали в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила.
У машины оказались повреждены салон и моторный отсек. Предположительно, огонь мог вспыхнуть из-за аварийного режима работы в моторном отсеке.
Напомним, 17 сентября 2023 года под Екатеринбургом на Сибирском тракте разгорелось пламя на территории промзоны. Пламя вскоре потушили спасатели.