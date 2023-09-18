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В Нижнем Тагиле вспыхнул автомобиль около ТЦ «ДЕПО»

В Нижнем Тагиле вспыхнул автомобиль около ТЦ «ДЕПО»

18 сентября 2023, 06:46
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила
На парковке около торгового центра «ДЕПО» в Нижнем Тагиле загорелся автомобиль «Волга». Происшествие случилось вечером 17 сентября 2023 года.

Площадь случившегося пожара — два квадратных метра. Тушить возгорание приехали пятеро пожарных. Огонь потушили в течение двух минут, рассказали в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила

У машины оказались повреждены салон и моторный отсек. Предположительно, огонь мог вспыхнуть из-за аварийного режима работы в моторном отсеке.

Напомним, 17 сентября 2023 года под Екатеринбургом на Сибирском тракте разгорелось пламя на территории промзоны. Пламя вскоре потушили спасатели.

На Сибирском тракте под Екатеринбургом загорелась промзона
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