В свердловском УФСИН прокомментировали строительство исправцентра у школы на Уктусе

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления ФСИН, сегодня в регионе работают пять исправцентров — в Первоуральском городском округе, Верхней Туре, Камышлове, поселке Верхнее Дуброво и Нижнем Тагиле. Ни в одном из этих учреждений «нет никаких проблем», заверили в ведомстве. Отдельно отмечается, что только за шесть месяцев этого года приговоренные к такому виду наказания свердловчане выплатили государству свыше 6,7 млн рублей, а также погасили исковые обязательства на сумму более 900 тысяч рублей.