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В свердловском УФСИН прокомментировали строительство исправцентра у школы на Уктусе

В свердловском УФСИН прокомментировали строительство исправцентра у школы на Уктусе

18 сентября 2023, 16:06
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга возмутились строительством исправцентра возле школы на Уктусе. В управлении ФСИН утверждают, что за все время работы таких центров не было ни одного случая, когда осужденные совершали тяжкие преступления.

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления ФСИН, сегодня в регионе работают пять исправцентров — в Первоуральском городском округе, Верхней Туре, Камышлове, поселке Верхнее Дуброво и Нижнем Тагиле. Ни в одном из этих учреждений «нет никаких проблем», заверили в ведомстве. Отдельно отмечается, что только за шесть месяцев этого года приговоренные к такому виду наказания свердловчане выплатили государству свыше 6,7 млн рублей, а также погасили исковые обязательства на сумму более 900 тысяч рублей.

В центрах содержатся граждане, приговоренные к исправительным работам за преступления небольшой тяжести. В этом случае осужденные располагают достаточной степенью свободы: они сами добираются до места работы, имеют свои деньги и пользуются личными мобильными телефонами. На десятках предприятий люди заняты шитьем одежды, работой в сфере ЖКХ, транспорта, машиностроения, строительства и сельского хозяйства.

Как подчеркнули в ведомстве, за последние пять лет в регионе не было ни одного случая, когда осужденный исправцентра совершал тяжкое преступление.

С 2018 года нет ни одного преступления. Никакого изнасилования, никакого убийства или грабежа. Они [осужденные] платят, они хорошо зарабатывают — больше, чем обычный человек. До 200 тысяч рублей. <…> Исправительные центры — это, как показала практика, лучшее место для того, чтобы осужденный перевоспитывался, — заявили в пресс-службе ФСИН.

Поскольку свердловские суды часто назначают подсудимым исправительные работы, сейчас наблюдается дефицит мест в исправительных центрах, из-за чего рабочих приходится отправлять в другие регионы. И это негативная тенденция, потому что таким образом люди теряют социальные связи, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее екатеринбуржцы выступили против строительства нового исправительного центра возле школы на Уктусе, испугавшись роста преступности в районе.

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#Общество#Свердловская область#Осужденные#Исправительные работы#ФСИН#Исправительный центр#Григорий Орлов
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