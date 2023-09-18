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В Свердловской области мать вместе с любовником насиловала свою 15-летнюю дочь

В Свердловской области мать вместе с любовником насиловала свою 15-летнюю дочь

18 сентября 2023, 09:59
Фото: 1MI
В одном из городов Свердловской области мать и ее любовник насиловали 15-летнюю девочку. Это дочка злоумышленницы.

По данным следствия, мать заставляла дочь заниматься сексом со своим любовником, а также иногда и сама совершала в отношении нее противоправные действия, пишет «Урал Мэш».

После всего случившегося, девушка пыталась покончить с собой прямо в отделении полиции. Матери девушки 41 год. Вместе с отчимом, помимо 15-летней дочки, она воспитывала двоих детей мужчины.

Известно, что пострадавшая девушка-подросток добровольно легла в ПНД, а мать с любовником задержаны.

Ранее тагильчанка обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии над дочерью. Девочке 11 лет и по заверению ее матери, мужчина насиловал ребенка на протяжении четырех лет.

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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Насилие#Преступление#Сексуальное насилие#Дарья Сорокина
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