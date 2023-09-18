В Свердловской области мать вместе с любовником насиловала свою 15-летнюю дочь

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
По данным следствия, мать заставляла дочь заниматься сексом со своим любовником, а также иногда и сама совершала в отношении нее противоправные действия, пишет «Урал Мэш».
После всего случившегося, девушка пыталась покончить с собой прямо в отделении полиции. Матери девушки 41 год. Вместе с отчимом, помимо 15-летней дочки, она воспитывала двоих детей мужчины.
Известно, что пострадавшая девушка-подросток добровольно легла в ПНД, а мать с любовником задержаны.
Ранее тагильчанка обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии над дочерью. Девочке 11 лет и по заверению ее матери, мужчина насиловал ребенка на протяжении четырех лет.