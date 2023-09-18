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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В Свердловской области объявлен высокий уровень пожарной опасности

В Свердловской области объявлен высокий уровень пожарной опасности

18 сентября 2023, 09:34
До среды, 20 сентября, в Свердловской области сохранится высокий уровень пожарной опасности.

В метеорологическом предупреждении уральского УГМС говорится, что с 18 по 20 сентября на Среднем Урале ожидается высокая пожарная опасность, присвоен 4-й класс горимости леса по региональной шкале (ниже среднего).

По данным погодного сервиса Gismeteo, во вторник и среду дневная температура воздуха в Нижнем Тагиле будет в пределах 14–16 градусов; в среду потеплеет до 20 градусов. В ночное время в начале неделе будет до +6 градусов.

Напомним, с 15 сентября в Свердловской области и в Нижнем Тагиле в частности отменили противопожарный режим.

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#Общество#Свердловская область#Погода#Синоптики#Штормовое предупреждение#УГМС#Лесные пожары#Григорий Орлов
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