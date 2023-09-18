В Свердловской области объявлен высокий уровень пожарной опасности

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В метеорологическом предупреждении уральского УГМС говорится, что с 18 по 20 сентября на Среднем Урале ожидается высокая пожарная опасность, присвоен 4-й класс горимости леса по региональной шкале (ниже среднего).
По данным погодного сервиса Gismeteo, во вторник и среду дневная температура воздуха в Нижнем Тагиле будет в пределах 14–16 градусов; в среду потеплеет до 20 градусов. В ночное время в начале неделе будет до +6 градусов.
Напомним, с 15 сентября в Свердловской области и в Нижнем Тагиле в частности отменили противопожарный режим.