В Свердловской области пьяный таджик насмерть сбил женщину на мотоблоке

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
По данным ГИБДД по Свердловской области, трагедия произошла возле деревни Гайны. Гражданин Таджикистана 1986 года рождения ехал за рулем седана Daewoo Nexia в поселок Ачит и, проигнорировав дорожные и погодные условия, врезался в стоящий на дороге мотоблок с кузовом.
В результате столкновения пострадал 62-летний водитель мотоблока и его 73-летняя пассажирка. Впоследствии женщина скончалась в больнице Красноуфимска. Установлено, что в момент ДТП водитель иномарки был пьян: алкотестер показал 0,540 мг/л выдыхаемого воздуха.
Ранее сообщалось, что Тюменский и Пермский тракты вошли в число самых смертоносных трасс Свердловской области.