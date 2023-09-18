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В Свердловской области пьяный таджик насмерть сбил женщину на мотоблоке

В Свердловской области пьяный таджик насмерть сбил женщину на мотоблоке

18 сентября 2023, 10:19
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Ачитском городском округе пьяный мигрант за рулем легкового авто врезался в мотоблок, в результате чего погибла 73-летняя пассажирка мобильного транспортного средства, а также пострадал его водитель — 62-летний мужчина.

По данным ГИБДД по Свердловской области, трагедия произошла возле деревни Гайны. Гражданин Таджикистана 1986 года рождения ехал за рулем седана Daewoo Nexia в поселок Ачит и, проигнорировав дорожные и погодные условия, врезался в стоящий на дороге мотоблок с кузовом.

В результате столкновения пострадал 62-летний водитель мотоблока и его 73-летняя пассажирка. Впоследствии женщина скончалась в больнице Красноуфимска. Установлено, что в момент ДТП водитель иномарки был пьян: алкотестер показал 0,540 мг/л выдыхаемого воздуха.

Ранее сообщалось, что Тюменский и Пермский тракты вошли в число самых смертоносных трасс Свердловской области.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Смертельное дтп#Авария#Григорий Орлов
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