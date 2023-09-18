В Свердловской области пьяный таджик насмерть сбил женщину на мотоблоке

По данным ГИБДД по Свердловской области, трагедия произошла возле деревни Гайны. Гражданин Таджикистана 1986 года рождения ехал за рулем седана Daewoo Nexia в поселок Ачит и, проигнорировав дорожные и погодные условия, врезался в стоящий на дороге мотоблок с кузовом.