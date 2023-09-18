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В Свердловской области родители обвинили врачей в гибели 11-месячной дочери

В Свердловской области родители обвинили врачей в гибели 11-месячной дочери

18 сентября 2023, 11:35
Фото: 1MI
В городе Лесном Свердловской области 11-месячная Настя скончалась в реанимации от миокардита. Родители ребенка винят в случившемся врачей, которые, как утверждается, не смогли своевременно поставить правильный диагноз и, соответственно, оказать необходимую помощь.

Как рассказала журналистам мать девочки, 31 июля она привела дочь на прием к педиатру: ребенок страдал от одышки, покашливания, также наблюдалась сонливость. Медик осмотрел малышку и заключил, что все дело в режущихся зубах и жаре, стоявшей на улице. Никакой терапии ребенку назначено не было.

Наутро состояние девочки резко ухудшилось, и после осмотра врач сразу перевел ее в реанимацию. Но время было упущено: начались остановки сердца, возник отек мозга. Вечером 2 августа Настя скончалась, пишет E1.RU.

По факту трагедии СК возбудил уголовное дело о непредумышленном убийстве (ч. 2 ст. 109 УК), проводится судмедэкспертиза.

Ранее сообщалось о расследовании смерти шестилетнего мальчика в одной из больниц Екатеринбурга.

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#Происшествия#Больница#Дети#Свердловская область#Медицина#Здравоохранение#Смерть ребенка#Трагедия#Григорий Орлов
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