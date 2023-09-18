В Свердловской области родители обвинили врачей в гибели 11-месячной дочери

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Как рассказала журналистам мать девочки, 31 июля она привела дочь на прием к педиатру: ребенок страдал от одышки, покашливания, также наблюдалась сонливость. Медик осмотрел малышку и заключил, что все дело в режущихся зубах и жаре, стоявшей на улице. Никакой терапии ребенку назначено не было.
Наутро состояние девочки резко ухудшилось, и после осмотра врач сразу перевел ее в реанимацию. Но время было упущено: начались остановки сердца, возник отек мозга. Вечером 2 августа Настя скончалась, пишет E1.RU.
По факту трагедии СК возбудил уголовное дело о непредумышленном убийстве (ч. 2 ст. 109 УК), проводится судмедэкспертиза.
Ранее сообщалось о расследовании смерти шестилетнего мальчика в одной из больниц Екатеринбурга.