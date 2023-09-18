В Свердловской области родители обвинили врачей в гибели 11-месячной дочери

Как рассказала журналистам мать девочки, 31 июля она привела дочь на прием к педиатру: ребенок страдал от одышки, покашливания, также наблюдалась сонливость. Медик осмотрел малышку и заключил, что все дело в режущихся зубах и жаре, стоявшей на улице. Никакой терапии ребенку назначено не было.