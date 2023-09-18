Ваш звонок 83-й в очереди: в Нижнем Тагиле выросла заболеваемость детей

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Традиционно после выходных родители заболевших детей обращаются в поликлиники Детской городской больницы для вызова врача на дом. Ожидать ответа оператора утром 18 сентября одной из тагильчанок пришлось в течение получаса:
У ребенка температура высокая со среды, высылаю врача уже повторно, уже никак без антибиотиков, к сожалению. Надеялись, что за выходные полегчает, но пришлось снова обращаться к врачам. В итоге когда я набрала поликлинику, мне сообщили, что я в очереди под номером 83. Такого я ещё не встречала! Минут за 10 половина ожидающих отпала, люди просто не стали ждать, видимо, очередь сократилась. А вот потом оставшиеся человек 30 ждали до победы, я в итоге потратила больше получаса, чтобы вызвать врача больному ребенку, — рассказывает TagilCity.ru мама дошкольника с Вагонки.
Другому пациенту-школьника (и тоже в Дзержинском районе Нижнего Тагила) вызвать врача по телефону не удалось: родителям пришлось ехать в поликлинику и оставлять заявку лично.
В обоих случаях, отмечают родители юных пациентов, врачи на момент публикации уже пришли.
В декабре 2022 года в пиковые дни в Детской городской больнице принимали по 650 вызовов педиатров на дом за сутки. Были периоды, когда одновременно на телефоны поликлиник звонили с 500 номеров. На минувшей неделе в Екатеринбурге также зафиксирован всплеск заболеваемости ОРВИ и коронавирусом среди детей.