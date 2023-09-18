Ваш звонок 83-й в очереди: в Нижнем Тагиле выросла заболеваемость детей

В декабре 2022 года в пиковые дни в Детской городской больнице принимали по 650 вызовов педиатров на дом за сутки. Были периоды, когда одновременно на телефоны поликлиник звонили с 500 номеров. На минувшей неделе в Екатеринбурге также зафиксирован всплеск заболеваемости ОРВИ и коронавирусом среди детей.