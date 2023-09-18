Водитель-подросток без прав устроил ДТП под Верхней Пышмой

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, авария случилась в восьмом часу утра на 4-м километре трассы Верхняя Пышма — Среднеуральск — Исеть. 16-летний юноша за рулем автомобиля ВАЗ-21074 врезался в остановившийся перед ним седан Chevrolet Aveo, в результате чего пострадал пятилетний пассажир иномарки. Мальчику понадобилась госпитализация, о его состоянии не сообщается.
В ходе разбирательства выяснилось, что виновник ДТП ехал на учебу в Вернхюю Пышму — при этом водительских прав у него не было, из-за чего полиция возбудила административное дело по ч. 1 ст. 12.7 КоАП (штраф от 5 до 15 тысяч рублей). В отношении его матери составили протокол за неисполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП — штраф от 100 до 500 рублей).
Ранее сообщалось, что на свердловской трассе пьяный мигрант за рулем иномарки насмерть сбил пенсионерку на мотоблоке.