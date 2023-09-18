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Водитель-подросток без прав устроил ДТП под Верхней Пышмой

Водитель-подросток без прав устроил ДТП под Верхней Пышмой

18 сентября 2023, 15:18
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Утром 18 сентября подросток без водительских прав устроил ДТП на трассе между Верхней Пышмой и Исетью.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, авария случилась в восьмом часу утра на 4-м километре трассы Верхняя Пышма — Среднеуральск — Исеть. 16-летний юноша за рулем автомобиля ВАЗ-21074 врезался в остановившийся перед ним седан Chevrolet Aveo, в результате чего пострадал пятилетний пассажир иномарки. Мальчику понадобилась госпитализация, о его состоянии не сообщается.

В ходе разбирательства выяснилось, что виновник ДТП ехал на учебу в Вернхюю Пышму — при этом водительских прав у него не было, из-за чего полиция возбудила административное дело по ч. 1 ст. 12.7 КоАП (штраф от 5 до 15 тысяч рублей). В отношении его матери составили протокол за неисполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП — штраф от 100 до 500 рублей).

Ранее сообщалось, что на свердловской трассе пьяный мигрант за рулем иномарки насмерть сбил пенсионерку на мотоблоке.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Автомобиль#Автомобилист#Авария#Григорий Орлов
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