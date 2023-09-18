Водитель-подросток без прав устроил ДТП под Верхней Пышмой

В ходе разбирательства выяснилось, что виновник ДТП ехал на учебу в Вернхюю Пышму — при этом водительских прав у него не было, из-за чего полиция возбудила административное дело по ч. 1 ст. 12.7 КоАП (штраф от 5 до 15 тысяч рублей). В отношении его матери составили протокол за неисполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП — штраф от 100 до 500 рублей).