tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Врачи рассказали о состоянии женщины, которая упала на рельсы метро в Екатеринбурге

Врачи рассказали о состоянии женщины, которая упала на рельсы метро в Екатеринбурге

18 сентября 2023, 05:58
Фото: 1MI
Стало известно о состоянии женщины, которая пострадала при падении на рельсы метро в Екатеринбурге.

Женщину госпитализировали в больницу №36 в тяжелом состоянии с сочетанными травмами, рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Как рассказали Е1 родственники пострадавшей екатеринбурженки, она находится на третьем месяце беременности. По их предположению, женщине могло стать нехорошо.

Сейчас в метро работают сотрудники полиции.

Напомним, утром 18 сентября 2023 года женщина упала на рельсы метро на станции «Проспект Космонавтов». Движение поезда в метрополитене было временно ограничено, сейчас поезда курсируют по прежним маршрутам.

В Екатеринбурге закрыли станции метро
Узнать подробнее
Читайте также:
Тепловоз сбил жительницу ЕкатеринбургаВ Екатеринбурге на станции метро «Динамо» эвакуировали пассажировДва автобуса с пассажирами столкнулись в Екатеринбурге
#Происшествия#Транспорт#Больница#Полиция#Метро#Женщина#Рельсы#Поезд#ЧП#Движение#Госпитализация#Состояние#Пострадавшая#Пассажирка#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Станция метро
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: режим НМУ, нарушения завода, свалка автобусов
Сегодня, 06:46
Удивила жителей и напугала птиц: куница попала на видео во дворах в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:29
Испортили все выходные: жители Нижнего Тагила жалуются на смог от выбросов
Сегодня, 08:19
Тагильская певица Светлана Кашина стала победителем национального конкурса «Родники»
16 сентября, 11:39
«Единая Россия» приостановит членство главы ГГО Летникова из-за уголовного дела
15 сентября, 08:48
Итоги выборов депутатов Гордумы Екатеринбурга. Как распределились партии и элиты
14 сентября, 12:07