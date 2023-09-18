Врачи рассказали о состоянии женщины, которая упала на рельсы метро в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Женщину госпитализировали в больницу №36 в тяжелом состоянии с сочетанными травмами, рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
Как рассказали Е1 родственники пострадавшей екатеринбурженки, она находится на третьем месяце беременности. По их предположению, женщине могло стать нехорошо.
Сейчас в метро работают сотрудники полиции.
Напомним, утром 18 сентября 2023 года женщина упала на рельсы метро на станции «Проспект Космонавтов». Движение поезда в метрополитене было временно ограничено, сейчас поезда курсируют по прежним маршрутам.