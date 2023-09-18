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Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

В Приморском крае майор МВД оскорбляла сотрудников кафе, куда ее не пустили

«Вы — конкретный мусор»: в Приморье майор МВД устроила скандал в кафе

18 сентября 2023, 14:31

В Приморском крае майор МВД оскорбляла сотрудников кафе, куда ее не пустили

В Приморском крае майор МВД устроила скандал в кафе, куда ее не пустили, заподозрив в алкогольном опьянении.

По данным «Новых известий», инициатором конфликта стала начальница отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО «Большекамский».

На опубликованных в Telegram-канале SHOT кадрах видно, как женщина в грубой форме пытается убедить секьюрити пропустить ее. Оскорбления в адрес охранников полицейская в штатском сопровождает демонстрацией своего удостоверения, которое, по ее мнению, гарантирует ей проход в заведение. Среди прочего она пригрозила охране вызовом сотрудников дежурной части.

Вы нам никто, понимаете? Вы — мусор, конкретный мусор, по сути, — сказала разгорячившаяся женщина.

По данным SHOT, никакие увещевания в конечном счете не помогли сотруднице МВД провести вечер в кафе.

Ранее сообщалось, что в екатеринбургком ТЦ с мужчины слетели штаны во время потасовки.

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#Происшествия#Россия#Полиция#Полицейские#Скандал#МВД#Конфликт#Приморский край#Приморье#Григорий Орлов
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