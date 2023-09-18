«Вы — конкретный мусор»: в Приморье майор МВД устроила скандал в кафе

На опубликованных в Telegram-канале SHOT кадрах видно, как женщина в грубой форме пытается убедить секьюрити пропустить ее. Оскорбления в адрес охранников полицейская в штатском сопровождает демонстрацией своего удостоверения, которое, по ее мнению, гарантирует ей проход в заведение. Среди прочего она пригрозила охране вызовом сотрудников дежурной части.