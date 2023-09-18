«Вы — конкретный мусор»: в Приморье майор МВД устроила скандал в кафе

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
По данным «Новых известий», инициатором конфликта стала начальница отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО «Большекамский».
На опубликованных в Telegram-канале SHOT кадрах видно, как женщина в грубой форме пытается убедить секьюрити пропустить ее. Оскорбления в адрес охранников полицейская в штатском сопровождает демонстрацией своего удостоверения, которое, по ее мнению, гарантирует ей проход в заведение. Среди прочего она пригрозила охране вызовом сотрудников дежурной части.
Вы нам никто, понимаете? Вы — мусор, конкретный мусор, по сути, — сказала разгорячившаяся женщина.
По данным SHOT, никакие увещевания в конечном счете не помогли сотруднице МВД провести вечер в кафе.
Ранее сообщалось, что в екатеринбургком ТЦ с мужчины слетели штаны во время потасовки.