Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 40%

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, доля детей среди заболевших составила порядка 70%. Среди прочего у пациентов выявили риновирусы и вирусы SARS-CoV-2.
Это выше среднего многолетнего уровня на 7%, — сообщили в пресс-службе санитарного ведомства.
Отмечается, что наиболее тяжелая ситуация с респираторными инфекциями сложилась в Каменске-Уральском, Каменском районе, Богдановиче, Сухом Логе, Талице и Тугулыме — в перечисленных населенных пунктах заболеваемость ОРВИ в полтора раза превышает среднеобластные показатели.
В Роспотребнадзоре напомнили, что сейчас в регионе идет кампания вакцинации жителей от гриппа — профилактическую процедуру уже прошли более 400 тысяч человек, или 9,6% населения области.
Ранее сообщалось, что в детских медучреждениях Екатеринбурга наблюдаются массовые очереди на фоне роста заболеваемости ОРВИ.