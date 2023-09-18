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Published Сегодня, 14:55

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Updated Сегодня, 15:22

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 40%

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 40%

18 сентября 2023, 14:55
Фото: 1MI
За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 40%.

Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, доля детей среди заболевших составила порядка 70%. Среди прочего у пациентов выявили риновирусы и вирусы SARS-CoV-2.

Это выше среднего многолетнего уровня на 7%, — сообщили в пресс-службе санитарного ведомства.

Отмечается, что наиболее тяжелая ситуация с респираторными инфекциями сложилась в Каменске-Уральском, Каменском районе, Богдановиче, Сухом Логе, Талице и Тугулыме — в перечисленных населенных пунктах заболеваемость ОРВИ в полтора раза превышает среднеобластные показатели.

В Роспотребнадзоре напомнили, что сейчас в регионе идет кампания вакцинации жителей от гриппа — профилактическую процедуру уже прошли более 400 тысяч человек, или 9,6% населения области.

Ранее сообщалось, что в детских медучреждениях Екатеринбурга наблюдаются массовые очереди на фоне роста заболеваемости ОРВИ.

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#Свердловская область#Грипп#Здоровье#Роспотребнадзор#Заболеваемость#ОРВИ#Инфекция#Заболевшие#Григорий Орлов
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